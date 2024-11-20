Звонок Шольца Путину имел одну главную цель, и это не Украина – политолог

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Их разговор был длинным и детальным и об этом свидетельствует много признаков.

Таким мнением с 24 Каналом поделился кандидат политических наук и эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский, заметив, что нам вряд ли сообщат все детали общения. По крайней мере в ближайшем будущем это невозможно.

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Какую выгоду хотел получить Шольц

Одним из крупнейших мировых партнеров Германии является Франция. После разговора с Путиным, даже французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что говорить с диктатором нет смысла. Он не готов к переговорам.

Если об этом говорит Макрон, то Шольц обсуждал с Путиным переговоры. Никакого другого варианта нет, потому что немецкая сторона точно сообщила французской то, о чем говорили. Уровень их союзнических отношений близок,

– подчеркнул Иван Преображенский.

Шольц отметил, что поддержка Украины сохранится. Поэтому можно предположить, что с Путиным говорили о перемирии на границах по нынешней линии фронта. К сожалению, этот сценарий напоминает "Минские договоренности" и не является реалистичным.

Еще одно косвенное подтверждение этого – заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что Россия не собирается "замораживать" конфликт по линии боестолкновения. Это напоминает послание Шольцу.

Немецкий канцлер также мог убеждать Путина, что Россия оказалась в сложном положении. Она пошла на все ради того, чтобы уничтожить украинскую государственность, но ничего не получилось. Впрочем становится очевидно, что на любые рациональные аргументы страна-агрессор не согласилась.

Обратите внимание! Политолог Тарас Загородний заметил, что разговор стал для Путина признаком слабости Запада и самого Шольца, который хотел показать себя "добрым полицейским" в противовес Дональду Трампу. С главой Кремля можно говорить только с позиции силы.

"Шольцу нужно хотя бы начало переговоров. У него скоро выборы, а от ситуации на фронте, от способности показать избирателям какие-то достижения – зависит результат его партии. Иначе он может потерять влияние на долгие годы. Именно это является причиной для Шольца двигаться в сторону Путина", – подчеркнул политолог.

Раньше он на это не решался, а теперь пошел в ва-банк. Терять нечего, скоро выборы, поэтому надо попробовать. Шольц это сделал и позвонил главе Кремля, чтобы поднять тему переговоров, перемирия и окончания войны в Украине.

К слову, Владимир Зеленский раскритиковал такой поступок канцлера. Он отметил, что Шольц не получил никакой новой информации, а лишь открыл "ящик Пандоры". Перед тем Президент Украины сказал, что "некоторые европейские лидеры думают выиграть выборы за счет Украины". Но стоит понимать, что Путин не планирует останавливаться.