Alena Omargalieva здивувала новою версією хіта "Не п'яна – закохана"
- Alena Omargalieva випустила акустичну версію хіта "Не п'яна – закохана", яка вже доступна на всіх цифрових платформах.
- Оригінальна версія стала вірусною, очоливши топ-100 Apple Music в Україні та YouTube Music Charts, і потрапила до світового Shazam Top 200.
Справжнім хітом осені 2025 року стала пісня Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана", яка просто розірвала тікток та інші соцмережі. У новому 2026 році артистка вирішила випустити оновлену версію треку.
Alena Omargalieva презентувала "Не п'яна – закохана" в акустиці. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал співачки.
Акустина версія "Не п'яна – закохана" уже доступна на всіх цифрових майданчиках: Spotify, Apple Music, YouTube Music та інших.
Слухачі завжди люблять акустичні версії моїх пісень, і я отримую від них стільки теплих слів та підтримки. Коли новорічні свята закінчуються, хочеться побути наодинці з ліричною версією цієї пісні й побачити її зовсім з іншого боку. Саме тому я створила акустичну версію – щоб кожен міг відчути нову грань цих почуттів і почути, як співає його душа,
– зазначила співачка в інстаграмі.
Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн
Що відомо про пісню "Не п'яна – закохана"?
- Ця композиція Alena Omargalieva стала вірусною після того, як співачка презентувала трек на своєму концерті разом з ансамблем "Кралиця".
- Фрагменти з цього виступу швидко розлетілися мережею, а під пісню масово почали знімати різноманітні відео.
- Прем'єра повної версії треку відбулася 14 листопада.
- Менш ніж за добу "Не п'яна – закохана"очолила топ-100 Apple Music в Україні та YouTube Music Charts України.
- Крім того, пісня увійшла до світового Shazam Top 200, а також до чартів 13 країн світу.