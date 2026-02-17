П'ять років разом: Гросу розкрила подробиці про стосунки з чоловіком, якого приховує від публіки

Співачка Аліна Гросу не надто афішує подробиці особистого життя. Декілька місяців ходили чутки про те, що вона вагітна, та лише нещодавно артистка підтвердила цю інформацію.

Тепер Гросу прочинила ще одну завісу. Вона розповіла про батька своєї дитини, якого приховує від публіки. Аліна в інстаграм-сторіс розкрила історію стосунків з коханим і розповіла, як вони планували дітей. До того ж пояснила, чому не показує чоловіка публіці.

Аліна розповіла, що впродовж декількох років вони з майбутнім чоловіком просто дружили. Він її багато підтримував та допомагав. Згодом їхні стосунки перейшли на новий рівень. І разом пара вже 5 років. Зараз вони чоловік та дружина. Чоловік Аліни Гросу має музичну освіту, грає на різних інструментах і, за її словами, має кайфові тембр, тож часто співає для коханої.

Я не сильно хотіла зватися дружиною. Мене влаштовувало все як було, так що дітей ми і до весілля планували,

– поділилася артистка.

Нещодавно вона повідомила, що чекає на народження сина.

Крім того, виконавиця пояснила, чому не показує чоловіка публіці.

Я його що сватати маю? В нього немає соцмереж і я поважаю його вибір. P.S Ми з ним не ховаємося в житті. На вулиці нас постійно бачать разом. Але поки що на своїй сторінці я хочу, щоб все залишалося як є,

– написала Аліна Гросу.

Аліна Гросу розповіла подробиці про стосунки з чоловіком / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що в мережі ходять чутки про те, що Аліна Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського.

Чому Аліні Гросу приписують стосунки з росіянином?