Вперше за 67 років: пісня All I Want for Christmas Is You встановила рекорд Billboard Hot 100
- Пісня Мераї Кері All I Want for Christmas Is You стала рекордсменом, перебуваючи 20 тижнів на першій сходинці Billboard Hot 100.
- Цей трек був випущений у 1994 році і загалом перебуває в чарті вже 77 тижнів.
Святкова пісня американської співачки Мераї Кері All I Want for Christmas Is You посіла 1-ше місце у рейтингу Billboard Hot 100, встановивши рекорд вперше за 67 років існування чарту.
All I Want for Christmas Is You стала піснею, що найдовше перебуває на першій сходинці за всю історію рейтингу Billboard Hot 100 – 20 тижнів. Таким чином він перевершив попередніх рекордсменів – пісні Old Town Road та A Bar Song (Tipsy), які очолювали чарт по 19 тижнів.
З сайту Billboard відомо, що загалом різдвяний трек Мерії Кері перебуває в чарті вже 77 тижнів.
Що відомо про пісню All I Want for Christmas Is You?
- Пісню Мерая Кері написала у співпраці з Волтером Афанасьєвим і вийшла вона ще в 1994 році. Синг увійшов до першого різдвяного альбому співачки Merry Christmas.
- У треці співачка поєднала елементи госпелу, R&B і попмузики. Мерая Кері співає про різдвяне бажання дівчини – провести свято разом із коханою людиною.
Українською назва композиції перекладається як "Все, що я хочу на Різдво, – це ти".