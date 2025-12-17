Вперше за 67 років: пісня All I Want for Christmas Is You встановила рекорд Billboard Hot 100

Святкова пісня американської співачки Мераї Кері All I Want for Christmas Is You посіла 1-ше місце у рейтингу Billboard Hot 100, встановивши рекорд вперше за 67 років існування чарту.

Пише 24 Канал з посиланням на офіційну інстаграм-сторінку Billboard.

All I Want for Christmas Is You стала піснею, що найдовше перебуває на першій сходинці за всю історію рейтингу Billboard Hot 100 – 20 тижнів. Таким чином він перевершив попередніх рекордсменів – пісні Old Town Road та A Bar Song (Tipsy), які очолювали чарт по 19 тижнів.

З сайту Billboard відомо, що загалом різдвяний трек Мерії Кері перебуває в чарті вже 77 тижнів.

Пісня All I Want for Christmas Is You на першому місці в рейтингу Billboard Hot 100 / Скриншот з сайту

Що відомо про пісню All I Want for Christmas Is You?