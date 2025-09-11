Російська співачка Алла Борисівна Пугачова і російський гуморист Максим Галкін виступили "проти війни" після початку повномасштабного вторгнення. Подружжя залишило територію Росії разом зі своїми двома дітьми. У вересні 2022 року Міністерство юстиції Росії внесло шоумена до списку "іноземних агентів", а от його дружину – ні.

Учора, 10 вересня, на ютуб-каналі російської журналістки Катерини Гордєєвої вийшло велике інтерв'ю з Аллою Пугачовою. Що вона сказала про Росію, Україну, війну і російського диктатора Путіна, розповість Show 24.

Коли й чому виїхала з Росії?

Алла Пугачова розповіла, що в лютому 2022 року Максим Галкін був за кордоном, а вона – вдома. Однак співачці потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Жінка каже, що не збиралась покидати Росію, але після того, як подружжя виступило проти війни, полились образи.

Згодом, коли Галкіна внесли до списку "іноземних агентів", у школі почали дражнити їхніх дітей – Єлизавету і Гаррі, тож Пугачова ухвалили рішення збирати речі й виїжджати з сином і донькою.

З собою у нас було 30 тисяч доларів, які можна провести, і поїхали в Ізраїль. Скажу чесно, це був такий гострий біль для мене, що це так відбувається. Я написала, що визнайте і мене "іноземним агентом". Тому що я не розумію, чому думка не дурних людей так присікається,

– розповіла артистка.

Алла Борисівна вважає, що "в державі повинні бути різні думки". Жінка зазначила, що вони з Галкіним не могли промовчати щодо війни, адже "совість дорожча за славу і розкіш".

Це, звісно, неприємно, тому що практично тебе "видворили" (з Росії – Show 24). Не можна, виявляється, нічого говорити. Мене це вразило. Я ж не хочу закінчувати своє життя знову при сталінізмі. Я народилась при сталінізмі. Це були суцільні заборони,

– пригадала вона.

Пугачова додала, що є "післявоєнною дитиною" і "знає про війну більше, ніж нинішнє покоління", тож ніколи не хотіла, щоб вона повторилась.

"Кому подобається війна? Мабуть, нікому. Тим більше коли війна, так сказати, з "братами". Все це неправильно. На мою думку, єдиний з політиків, який мав мужність визнати помилку, переосмислити її – це Горбачов. Мужність покаяння і цілі війни мені важливі. Захищати Батьківщину я перша побіжу, хоч на милицях. А коли я не розумію, що відбувається, і коли розумію, що відбувається, – це теж жахливо. Коли гинуть і наші люди, і з іншої країни – це нестерпно. Я завжди думала, чого нам не вистачає. Але зрозуміла, що гординя властива будь-якій владі в Радянському Союзі й в Росії. А гординя – це гріх", – сказала Алла Борисівна.

Про Володимира Путіна

Алла Пугачова вважає, що російський диктатор Володимир Путін – "не дурна людина". Колись співачка навіть агітувала за нього, голосувала і "була в захваті".

Він говорив приголомшливо правильні речі, навіть про Україну. Все те, про що я думала, він говорив. Це просто кумир. Звісно, для мене зараз шок. Усі знають, що я проти війни, і вважаю, що дуже постраждала наша країна – правда, у другу чергу. Україну мені шкода. На пальцях пояснити чи що – деякі люди не хочуть жити в комуналці, хочуть окрему квартиру. Це розуміється. А коли кажуть, що хочуть незалежності – то ні. Це ж брат твій,

– сказала Алла Борисівна.

Пугачева додала: "Мені шкода, що це все відбувається. Потім все закінчиться і знову нормально все буде, а людей вже не повернеш. Зламані долі, травмовані діти. Біда".

Коли востаннє була в Росії?

Алла Борисівна повернулась у Росію на похорон російського дизайнера одягу і художника Валентина Юдашкіна, який помер 2 травня 2023 року. Він хворів на рак.

Пугачева зізналась, що Юдашкін був її "найближчим другом", тож не приїхати на похорон не могла. Співачка не боялась повертатись у Росію і навіть часто заїжджала додому в село Грязь.

Востаннє співачка була в Росії минулого літа. За словами жінки, вона має "таємний шлях". Наприкінці інтерв'ю Пугачова сказала, що "всім серцем любила Росію і любить".

Що раніше Пугачова і Галкін говорили про війну?