Багатодітний батько Анатолій Анатоліч пояснив, чому не має броні від мобілізації
- Анатолій Анатоліч зараз не має бронювання від мобілізації, хоча є батьком трьох неповнолітніх дітей.
- Шоумен пояснив, що кожні три місяці повинен подавати документи для продовження броні.
Анатолій Анатоліч заявив, що невиїзний. Шоумен зараз не має бронювання від мобілізації, хоча є багатодітним батьком.
Про це він розповів у шоу #ністиданісовісті. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Анатолій Анатоліч та його дружина, топпіарниця Юла, виховують трьох неповнолітніх дітей: доньок Алісу та Лоліту і сина Ніла, тож чоловік має право на бронювання від мобілізації. Однак шоумен пояснив, що все одно кожних три місяці має збирати пакет документів і подавати їх до ТЦК, щоб продовжити бронь.
Можливо, я отримаю знову відстрочку. А, можливо, коли отримаю, потрібно буде вже робити нову. Я насправді пів року, а то й більше, на рік не маю відстрочки. Хто думає, що у мене постійно відстрочка, – це не так,
– розповів Анатоліч.
Шоумен також поділився, що одного разу мав конфлікт з ТЦК і навіть викликав поліцію. Чоловік не став розкривати подробиць, адже ситуацію вдалося владнати.
Я викликав поліцію з формулюванням, що мене виганяють з ТЦК. А мені кажуть: "Нас зазвичай викликають, коли людей туди забирають",
– пригадав шоумен.
Анатолій Анатоліч у шоу #ністиданісовісті: дивіться відео онлайн
