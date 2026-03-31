Переможець "Холостячки", який служить у НГУ, показався з дівчиною та зворушливо звернувся до неї
- Андрій Задворний, переможець реаліті-шоу "Холостячка", зворушливо звернувся до своєї дівчини Олександри Ткаченко, поділившись їхніми спільними фотографіями в інстаграмі.
- Він висловив вдячність за її підтримку в рішенні присвятити себе захисту України, а також зізнався, що щасливий, що зустрів її.
Переможець 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Задворний показався з дівчиною. Підприємець, який мобілізувався, зворушливо звернувся до коханої.
Відповідний допис Задворний опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Він поділився серією фотографії з обраницею Олександрою Ткаченко.
На деяких світлинах Андрій Задворний позує у військовій формі, а на одній із них Олександра тримає його військовий квиток.
У дописі переможець 2 сезону "Холостячки" наголосив, що дуже важливо, коли є людина, яка чекає вдома, кохає та підтримує у важливих і непростих рішеннях.
Дякую тобі, моя дівчинко, за підтримку, за те, що ти попри те, що хотіла б бути поряд, підтримуєш мене у рішенні присвятити себе захисту України. Дякую за те, що можу покладатись на тебе. Пробач мені твої сльози, я б так хотів могти тебе завжди притиснути до себе, обійняти й заспокоїти,
– звернувся він до дівчини.
Задворний додав, що щасливий, що зустрів Олександру.
Андрій Задворний з дівчиною / Фото з інстаграму військового
Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" Андрій Задворний боровся за серце Злати Огнєвіч з Дмитром Шевченком. Після завершення проєкту підприємець та співачка були разом близько 1,5 місяці.
Андрій та Злата з'явились у студії пост-шоу "Холостячки" та оголосили про своє розставання. Ініціатором розриву став чоловік. Задворний пояснював, що у нього пропала закоханість.
У якийсь момент я відчув, що коли я йду, у мене немає потягу повернутися, немає бажання повернутися. Коли Злата писала мені слова кохання, у якийсь момент я зрозумів, що моя відповідь буде нещира,
– зізнавався він.
Що відомо про службу Андрія Задворного?
18 лютого Андрій Задворний повідомив, що долучився до підрозділу Національної гвардії України, але деталями не поділився.
Чоловік опублікував фото у військовій формі та зазначив, що як волонтер "внутрішньо себе давно вичерпав", тому зрозумів, що у війську може бути ефективнішим.
"За роки війни я дуже чітко зрозумів, де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", – підкреслив Задворний.