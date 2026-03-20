Колишній чоловік Денисенко відверто розповів про свій стан після складної операції на хребті
- Андрій Федінчик переніс складну операцію на хребті і досі відновлюється, йому доводиться постійно займатися фізичними вправами, щоб підтримувати фізичну форму.
- Федінчик служив у Збройних силах України, був мобілізований у квітні 2022 року, а після демобілізації продовжує підтримувати військових і повернувся до роботи в театрі та кіно.
У вересні 2025 року український актор Андрій Федінчик, колишній чоловік Наталки Денисенко, повідомив про свою демобілізацію. Військово-лікарська комісія визнала його непридатним до подальшої служби.
Тепер Федінчик поділився подробицями про свій теперішній стан в одному з інтерв'ю. Про це він розповів для видання BLIK.ua.
У грудні 2024 року актор переніс складну операцію на хребті через те, що в нього зруйнувалися диски в поперековому відділі. Лікарі зробили Федінчику форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на нерви та спинний мозок. Також військовому встановили спеціальні титанові імпланти, щоб стабілізувати його стан. Відновлення триває і досі. За словами актора, йому доводиться постійно працювати над фізичною формою, адже будь-яка перерва одразу дається взнаки.
Я постійно маю займатися. Тому що, на жаль, трошки запускаєш – починається десь оніміння. Десь тебе починає накручувати, ниття м'язів з'являється. Цим треба займатися постійно. Якщо в формі себе тримаєш, то воно і по-іншому відчувається,
– поділився Федінчик.
Раніше в інтерв'ю Аліні Доротюк актор зазначав, що проблеми зі спиною турбували його ще до початку повномасштабної війни, однак на фронті ситуація суттєво погіршилася. Причиною стали значні фізичні навантаження: військові змушені носити не лише амуніцію, а й важкі рюкзаки, боєприпаси, а інколи навіть евакуйовувати побратимів. За його словами, подібні травми – поширене явище серед бійців.
Що відомо про військову службу Андрія Федінчика?
- 24 лютого 2022 року він перебував у Києві разом із родиною. Згодом вони вирушили до Житомира, де Федінчик залишився і долучився до оборони країни.
- Спочатку актор вступив до добровольчого підрозділу, а вже у квітні 2022 року був офіційно мобілізований до лав Збройних сил України.
- Після демобілізації він не припинив підтримувати військових і продовжує допомагати армії. Водночас Федінчик поступово повертається до професії – відновив роботу в театрі та бере участь у зйомках в кіно.
- Нагадаємо, влітку 2025 року стало відомо, що Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком після 10 років разом. Акторка зараз перебуває у нових стосунках з підприємцем та моделлю Юрієм Савранським, а сам Федінчик заявив, що наразі на нові стосунки не налаштований.