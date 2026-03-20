Теперь Фединчик поделился подробностями о своем теперешнем состоянии в одном из интервью. Об этом он рассказал для издания BLIK.ua.

В декабре 2024 года актер перенес сложную операцию на позвоночнике из-за того, что у него разрушились диски в поясничном отделе. Врачи сделали Фединчику фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на нервы и спинной мозг. Также военному установили специальные титановые импланты, чтобы стабилизировать его состояние. Восстановление продолжается до сих пор. По словам актера, ему приходится постоянно работать над физической формой, ведь любой перерыв сразу сказывается.

Я постоянно должен заниматься. Потому что, к сожалению, немножко запускаешь – начинается где-то онемение. Где тебя начинает накручивать, нытье мышц появляется. Этим надо заниматься постоянно. Если в форме себя держишь, то оно и по-другому ощущается,

– поделился Фединчик.

Ранее в интервью Алине Доротюк актер отмечал, что проблемы со спиной беспокоили его еще до начала полномасштабной войны, однако на фронте ситуация существенно ухудшилась. Причиной стали значительные физические нагрузки: военные вынуждены носить не только амуницию, но и тяжелые рюкзаки, боеприпасы, а иногда даже эвакуировать собратьев. По его словам, подобные травмы – распространенное явление среди бойцов.

