Тепер Федінчик поділився подробицями про свій теперішній стан в одному з інтерв'ю. Про це він розповів для видання BLIK.ua.

У грудні 2024 року актор переніс складну операцію на хребті через те, що в нього зруйнувалися диски в поперековому відділі. Лікарі зробили Федінчику форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на нерви та спинний мозок. Також військовому встановили спеціальні титанові імпланти, щоб стабілізувати його стан. Відновлення триває і досі. За словами актора, йому доводиться постійно працювати над фізичною формою, адже будь-яка перерва одразу дається взнаки.

Я постійно маю займатися. Тому що, на жаль, трошки запускаєш – починається десь оніміння. Десь тебе починає накручувати, ниття м'язів з'являється. Цим треба займатися постійно. Якщо в формі себе тримаєш, то воно і по-іншому відчувається,

– поділився Федінчик.

Раніше в інтерв'ю Аліні Доротюк актор зазначав, що проблеми зі спиною турбували його ще до початку повномасштабної війни, однак на фронті ситуація суттєво погіршилася. Причиною стали значні фізичні навантаження: військові змушені носити не лише амуніцію, а й важкі рюкзаки, боєприпаси, а інколи навіть евакуйовувати побратимів. За його словами, подібні травми – поширене явище серед бійців.

Що відомо про військову службу Андрія Федінчика?