Анджеліна Джолі показала шрам від операції на грудях для обкладинки журналу Time

Анджеліна Джолі поділилась особистою історією. Вона вперше публічно показала шрам від профілактичної мастектомії, щоб підняти важливу тему.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі позувала для обкладинки журналу Time France, передає 24 Канал. Акторка постала перед камерою у чорній сукні з декольте, не приховуючи зону грудей.

До слова Як на початку кар'єри виглядала Анджеліна Джолі, яка нещодавно приїздила в Україну

У лютому 2026 року на екрани вийде новий фільм за участі Анджеліни Джолі – "Кутюр". Вона гратиме роль американської режисерки Максін Вокер, у якої діагностували рак молочної залози.

Стрічка порушує чутливу тему, яка також є особистою для самої Джолі. Тому для Time вона показала шрам від мастектомії. Акторка прагнула таким чином закликати жінок регулярно проходити профілактичні огляди.

Я показую ці шрами багатьом жінкам, яких люблю. І я завжди зворушена, коли бачу, як інші жінки діляться своїми. Я хотіла приєднатися до них, знаючи, що Time France поділиться інформацією про здоров'я грудей та про профілактику раку молочної залози,

– поділилась Анджеліна Джолі.

Для довідки! Мастектомія – це хірургічна операція з видалення молочних залоз. Це спосіб лікування та профілактики раку молочної залози, що є одним із найпоширеніших видів раку.

"Занадто часто фільми про випробування жінок – особливо про рак – розповідають про кінець і смуток, рідко про життя. Аліс (режисерка, – 24 Канал) зняла фільм про життя, і саме тому чутливі теми, які він порушує, розглядаються з такою делікатністю", – додала акторка.

Акторка наголосила на тому, що скринінги мають бути доступними для всіх жінок, незалежно від їхнього фінансового становища чи місця проживання.

Нагадаємо, цьогоріч у листопаді Анджеліна Джолі вдруге приїхала до України за час повномасштабної війни. Вона відвідала Херсон та Миколаїв. На своїй інстаграм-сторінці акторка прокоментувала поїздку.

Чому Анджеліна Джолі зробила мастектомію?