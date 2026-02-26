Анджеліна Джолі вкотре нагадала про жахливі наслідки війни Росії проти України
- Анджеліна Джолі та Джайлс Дьюлі опублікували в інстаграмі допис про наслідки війни в Україні, додавши до нього відео з фотографіями, зробленими в Україні.
- Вони навели статистику: 10,8 мільйона людей потребують допомоги, 5,9 мільйона виїхали з країни, 5 мільйонів живуть під окупацією, а Росія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі продовжує нагадувати світові про війну в Україні. Вона розповіла про наслідки російської агресії.
Джолі та британський фотограф Джайлс Дьюлі опублікували спільний допис в інстаграмі, в якому згадали про війну. Вони також додали відео, де зібрали фото, зроблені в Україні.
Анджеліна Джолі та Джайлс Дьюлі зізнались, що вже чотири роки думають про родини, які переживають жорстоку війну. Крім того, вони обидва приїжджали в Україну.
Як зазначається у дописі, фотографії Джайлса відображають дух українського народу – "теплоту, мужність та стійкість" людей.
Цивільне населення продовжує стикатися з надто слабким захистом. Дрони досягають будинків та районів. Інфраструктура, школи та лікарні постійно зазнають ударів. Сім'ї гинуть або переміщуються,
– наголосили Джолі та Дьюлі.
Ось статистика, яку навели акторка та фотограф:
- 10,8 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги;
- 5,9 мільйона людей були змушені втекти з країни;
- 5 мільйонів живуть під окупацією;
- десятки тисяч дітей були насильно переміщенні або депортовані;
- понад 250 атак на медичні заклади;
- 1380 лікарень пошкоджено або зруйновано;
Тільки у 2025 році:
- 2248 мирних жителів загинули;
- 12 493 поранені;
- кількість жертв серед цивільного населення внаслідок вибухової зброї зросла на 26%;
Також Джолі та Дьюлі нагадали, що Росія продовжує обстрілювали енергетичну інфраструктуру України, через що люди сидять без світла, а цієї зими температура досягала до -25°C.
Скільки разів Анджеліна Джолі відвідувала Україну під час війни?
30 квітня 2022 року Анджеліна Джолі вперше приїхала до України. Голлівудська зірка побувала у Львові. Організацією візиту акторки займався Офіс Президента.
Джолі відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда, що прибув з Покровська, а також побувала в одному з місцевих медичних закладів і в школі-інтернаті.
1 травня акторка приїхала до Борислава, де відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія".
5 листопада 2025 року Анджеліна Джолі приїхала до Херсона, також вона відвідала Миколаїв. В Україну знаменитість прибула разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation.
Акторка зустрілась з місцевими жителями, волонтерами та медиками, поспілкувалася з дітьми та побувала в укритті, куди спустилась під час небезпеки.