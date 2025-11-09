Анджеліна Джолі вперше вийшла на зв'язок після поїздки в Україну та розповіла про пережите

Цього тижня Анджеліна Джолі вдруге за час повномасштабного вторгнення відвідала Україну. Вона побувала у Херсоні та Миколаєві.

Акторка вперше прокоментувала цей свій візит до нашої країни. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Джолі. Крім того, вона показала кадри, зроблені в Україні.

Знаменитість розповіла, що під час перебування у прифронтових містах увесь час відчувалася загроза дронів.

Місцеві вже називають це "сафарі на людей" – дрони постійно відстежують, полюють і тероризують людей. Був момент, коли ми змушені були зупинитися й перечекати, поки дрон пролетить над нами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. Але сім'ї тут живуть із цим щодня,

– написала Анджеліна Джолі.

Вона також розповіла про те, що школи, клініки та дитсадки перенесли в зміцнені підвали, бо місцеві мешканці "рішуче налаштовані продовжувати життя".

Це було боляче, але водночас надзвичайно надихаюче бачити. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар постійної загрози – і про ще глибший страх бути забутими світом,

– поділилася акторка.

Вона підкреслила відвагу та професійність місцевих організацій та волонтерів, серед них – благодійна організація "Марш Жінок" і громадські організації Gen.Ukrainian, Fight for Right та CASERS.

Важко збагнути, як у світі, що має такі потужні дипломатичні можливості, цивільні в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДР Конго та багатьох інших місцях продовжують щодня страждати – ніби ті, хто має владу, не можуть нічого зробити, щоб покласти край війнам і захистити всіх мирних жителів однаково,

– зазначила Джолі.

Зауважимо, що акторка відвідала Миколаїв та Херсон з міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation. Про це писала організація на власному сайті.

Що відомо про цей візит Анджеліни Джолі до України?