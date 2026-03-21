Тримав небо до останнього, – АНТИТІЛА присвятили пісню загиблому льотчику "Мунфішу"

Гурт АНТИТІЛА виступив з великим концертом у Палаці Спорту 20 березня. Одну з пісень музиканти присвятили загиблому пілоту Олексію Месю, Герою України.

Дружина Олексія, Юлія Месь, перебувала в залі. Вона поділилась кадрами з концерту на своїй сторінці в інстаграмі.

Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя звернувся до глядачів зі сцени. Він розповів, що дружина Олексія Меся написала музикантам після втрати чоловіка. І розповіла, що пара вважала, що лірична пісня "Ти – саме та" – про них.

Композиція пролунала на сцені Палацу Спорту для Юлії Месь та її чоловіка, який "тримав українське небо до останнього". Про це також повідомили "Новини.Live".

