Російський дрон знищив квартиру відомого українського продюсера в Києві
- У ніч на 3 лютого російський дрон влучив у житловий будинок у Києві, знищивши квартиру телепродюсера Олексія Гончаренка.
- Під час атаки у помешканні, на щастя, нікого не було.
У ніч на 3 лютого російський дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару постраждала квартира українського телепродюсера Олексія Гончаренка.
Він розкрив подробиці про стан свого житла після атаки. Про це Гончаренко розповів у коментарі виданню "Главком".
До теми Весь двір в уламках, – відома телеведуча опинилася в епіцентрі удару Росії по Києву
Олексій заявив, що в будинок, де він живе, ймовірно, влучив російський дрон. Він потрапив у квартиру на поверсі вище. У той момент там перебувала родина з дитиною.
Трагедії вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку: за три хвилини до удару дитина вийшла з кімнати, куди прилетів БпЛА. Саме цей збіг обставин врятував родині життя,
– зазначило видання "Главком".
Після вибуху на верхньому поверсі почалася сильна пожежа, яка швидко поширилася вниз і повністю знищила квартиру продюсера. На щастя, під час атаки в помешканні нікого не було. Про руйнування Олексій дізнався вже вранці з новин у телеграмі, де побачив відео з місця пожежі.
Для довідки! Олексій Гончаренко навчався на актора театру і кіно в Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого. Після закінчення вишу деякий час працював у театрі імені Лесі Українки, а згодом вирішив реалізувати себе у сфері телебачення. За його участі були створені такі популярні шоу, як "Танці з зірками", "Фабрика зірок", "Богиня шопінгу", "Від пацанки до панянки" та багато інших. Згодом Гончаренко заснував власну продакшн-студію Friends Production. Також він знімався у кіно. Про це вказано на сайті телеканалу ДІМ.
Що відомо про масовану атаку України в ніч на 3 лютого?
- Росіяни обстріляли українські міста, застосувавши понад 70 ракет і більше ніж 450 ударних безпілотників.
- Основними цілями окупантів стали об'єкти енергетичної системи та цивільної інфраструктури.
- Внаслідок цієї масованої атаки є постраждалі серед мирного населення.
- У Києві виникли перебої з теплопостачанням – без опалення залишилися понад тисяча багатоквартирних будинків.
- Окрім столиці, під ударами опинилися Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області.