Укр Рус
Show24 Українські зірки Російський дрон знищив квартиру відомого українського продюсера в Києві
3 лютого, 19:08
2

Російський дрон знищив квартиру відомого українського продюсера в Києві

Софія Хомишин
Основні тези
  • У ніч на 3 лютого російський дрон влучив у житловий будинок у Києві, знищивши квартиру телепродюсера Олексія Гончаренка.
  • Під час атаки у помешканні, на щастя, нікого не було.

У ніч на 3 лютого російський дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Внаслідок удару постраждала квартира українського телепродюсера Олексія Гончаренка.

Він розкрив подробиці про стан свого житла після атаки. Про це Гончаренко розповів у коментарі виданню "Главком".

До теми Весь двір в уламках, – відома телеведуча опинилася в епіцентрі удару Росії по Києву

Олексій заявив, що в будинок, де він живе, ймовірно, влучив російський дрон. Він потрапив у квартиру на поверсі вище. У той момент там перебувала родина з дитиною.

Трагедії вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку: за три хвилини до удару дитина вийшла з кімнати, куди прилетів БпЛА. Саме цей збіг обставин врятував родині життя,
– зазначило видання "Главком".

Після вибуху на верхньому поверсі почалася сильна пожежа, яка швидко поширилася вниз і повністю знищила квартиру продюсера. На щастя, під час атаки в помешканні нікого не було. Про руйнування Олексій дізнався вже вранці з новин у телеграмі, де побачив відео з місця пожежі.

Для довідки! Олексій Гончаренко навчався на актора театру і кіно в Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого. Після закінчення вишу деякий час працював у театрі імені Лесі Українки, а згодом вирішив реалізувати себе у сфері телебачення. За його участі були створені такі популярні шоу, як "Танці з зірками", "Фабрика зірок", "Богиня шопінгу", "Від пацанки до панянки" та багато інших. Згодом Гончаренко заснував власну продакшн-студію Friends Production. Також він знімався у кіно. Про це вказано на сайті телеканалу ДІМ.

Що відомо про масовану атаку України в ніч на 3 лютого?

  • Росіяни обстріляли українські міста, застосувавши понад 70 ракет і більше ніж 450 ударних безпілотників.
  • Основними цілями окупантів стали об'єкти енергетичної системи та цивільної інфраструктури.
  • Внаслідок цієї масованої атаки є постраждалі серед мирного населення.
  • У Києві виникли перебої з теплопостачанням – без опалення залишилися понад тисяча багатоквартирних будинків.
  • Окрім столиці, під ударами опинилися Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області.