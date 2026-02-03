У такий холод люди залишаються без тепла, – Зеленська емоційно відреагувала на нічну атаку
- Олена Зеленська відреагувала на сьогоднішній обстріл, підкресливши, що в умовах сильних морозів багато українців залишились без світла і тепла через атаки Росії.
- Вона зазначила, що українські енергетики працюють безупинно, щоб відновити енергопостачання після ударів.
У ніч проти 3 лютого Росія вкотре обстріляла Україну. Ворог продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру у люті морози, тож у багатьох домівках немає світла і тепла.
Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на сьогоднішню атаку. Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці в X.
До слова Пошкоджені багатоповерхівки, дитсадок, інфраструктура: які наслідки масованої атаки в Україні
Олена Зеленська наголосила, що сьогодні Україна переживає один із найхолодніших днів зими: подекуди температура сягає -28 градусів, однак навіть в мороз Росія б'є по українських містах дронами й ракетами.
Перша леді України зазначила, що росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, тим самим залишаючи сотні тисяч людей без світла і тепла. Водночас вона підкреслила, що українські енергетики працюють безупинно, "щоб країна оговталася після цих нелюдських ударів".
Коли ви читаєте новини про обстріли України, уявіть: у такий холод люди залишаються без тепла, електрики й води – базових умов життя, звичних для всього цивілізованого світу. Саме це в нас щодня забирає країна-терорист,
– підсумувала Зеленська.
Масована атака 3 лютого: головне
Цієї ночі Росія атакувала Київ дронами й ракетами. Наслідки зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському і Шевченківському районах столиці. Є постраждалі.
Мер Києва Віталій Кличко вранці повідомляв, що у місті 1170 багатоповерхівок залишились без теплопостачання, переважно у Дарницькому і Дніпровському районах.
Дрон влучив у 22-поверховий будинок у Шевченківському районі столиці – на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Крім того, росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні під монументом "Батьківщина-мати".
Під ударом окупантів також опинилися Сумська, Харківська, Київська, Дніпровська, Одеська та Вінницька області.