Дуже боїться вибухів, – дружина Віктора Павліка про те, як разом з сином пережила ракетну атаку
- Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, описала, як пережила ракетний обстріл Києва разом із 4-річним сином.
- Вона розповіла, що малюк дуже боявся вибухів і шукав захисту в матері.
Вночі 7 вересня росіяни знову атакували українські міста ракетами та ударними безпілотниками. Найбільше постраждав Київ. У столиці відомо про загиблих та десятки поранених.
Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, поділилася, як пережила ніч разом із 4-річним сином. Вона зізналася, що це була дуже складно. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
До теми Решетники показали, як разом з синами ховалися під час атаки на Київ: "Наші маленькі герої"
Так, за словами Катерини, Михайлик дуже лякався вибухів і шукав захист у мами. Репяхова зазначила, що хлопчик майже не спав.
Він (Син – 24 Канал) все більше розуміє і дуже боїться вибухів. Він так міцно притулявся до мене, ніби намагався злитися зі мною в одне ціле, шукаючи безпеку в моїх обіймах. Я відчувала, як його маленьке сердечко б'ється швидко-швидко. І як йому страшно. У такі моменти я розумію, що мами – це живий щит для своїх дітей, і навіть якщо ми не можемо захистити їх від усього світу, наші обійми залишаються місцем, де вони завжди у безпеці,
– зворушливо написала Катерина.
Катерина Репяхова розповіла про те, як пережила ракетний обстріл столиці / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Вже після ракетної атаки дружині Віктора Павліка з сином вдалося поспати декілька годин, а далі вони відправились на верхову їзду, щоб зняти стрес, утім Михасик все одно був без настрою, як зазначила Репяхова.
Катерина Репяхова розповіла про те, як вони з сином відновлюються після ракетної атаки / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про ракетний обстріл Києва у ніч на 7 вересня?
- По всій Україні було запущено 823 засоби повітряного нападу, що стало новим рекордом за інтенсивністю атак росіян.
- Під обстріл потрапили Святошинський, Дарницький та Печерський райони Києва. В результаті пошкоджено кілька багатоповерхівок і 4-поверховий житловий будинок.
- Щонайменше двоє людей загинули через влучання "Шахеда" у багатоповерхівку. Близько 20 осіб отримали поранення, серед них – 24-річна вагітна жінка, якій екстрено викликали пологи. Наразі медики борються за життя її новонародженого сина.
- Також пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів.