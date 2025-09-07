Вночі 7 вересня росіяни знову атакували українські міста ракетами та ударними безпілотниками. Найбільше постраждав Київ. У столиці відомо про загиблих та десятки поранених.

Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, поділилася, як пережила ніч разом із 4-річним сином. Вона зізналася, що це була дуже складно. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

Так, за словами Катерини, Михайлик дуже лякався вибухів і шукав захист у мами. Репяхова зазначила, що хлопчик майже не спав.

Він (Син – 24 Канал) все більше розуміє і дуже боїться вибухів. Він так міцно притулявся до мене, ніби намагався злитися зі мною в одне ціле, шукаючи безпеку в моїх обіймах. Я відчувала, як його маленьке сердечко б'ється швидко-швидко. І як йому страшно. У такі моменти я розумію, що мами – це живий щит для своїх дітей, і навіть якщо ми не можемо захистити їх від усього світу, наші обійми залишаються місцем, де вони завжди у безпеці,

– зворушливо написала Катерина.



Катерина Репяхова розповіла про те, як пережила ракетний обстріл столиці / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Вже після ракетної атаки дружині Віктора Павліка з сином вдалося поспати декілька годин, а далі вони відправились на верхову їзду, щоб зняти стрес, утім Михасик все одно був без настрою, як зазначила Репяхова.



Катерина Репяхова розповіла про те, як вони з сином відновлюються після ракетної атаки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про ракетний обстріл Києва у ніч на 7 вересня?