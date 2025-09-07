Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, поделилась, как пережила ночь вместе с 4-летним сыном. Она призналась, что это было очень сложно. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.
К теме Решетники показали, как вместе с сыновьями прятались во время атаки на Киев: "Наши маленькие герои"
Так, по словам Екатерины, Михайлик очень боялся взрывов и искал защиту у мамы. Репяхова отметила, что мальчик почти не спал.
Он (Сын – 24 Канал) все больше понимает и очень боится взрывов. Он так крепко прижимался ко мне, будто пытался слиться со мной в одно целое, ища безопасность в моих объятиях. Я чувствовала, как его маленькое сердечко бьется быстро-быстро. И как ему страшно. В такие моменты я понимаю, что мамы – это живой щит для своих детей, и даже если мы не можем защитить их от всего мира, наши объятия остаются местом, где они всегда в безопасности,
– трогательно написала Екатерина.
Екатерина Репяхова рассказала о том, как пережила ракетный обстрел столицы / Скриншот из ее инстаграм-сторис
Уже после ракетной атаки жене Виктора Павлика с сыном удалось поспать несколько часов, а дальше они отправились на верховую езду, чтобы снять стресс, но Миша все равно был без настроения, как отметила Репяхова.
Екатерина Репяхова рассказала о том, как они с сыном восстанавливаются после ракетной атаки / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о ракетном обстреле Киева в ночь на 7 сентября?
- По всей Украине было запущено 823 средства воздушного нападения, что стало новым рекордом по интенсивности атак россиян.
- Под обстрел попали Святошинский, Дарницкий и Печерский районы Киева. В результате повреждены несколько многоэтажек и 4-этажный жилой дом.
- По меньшей мере два человека погибли из-за попадания "Шахеда" в многоэтажку. Около 20 человек получили ранения, среди них – 24-летняя беременная женщина, которой экстренно вызвали роды. Сейчас медики борются за жизнь ее новорожденного сына.
- Также повреждено здание Кабинета Министров.