Екатерина Репяхова, жена Виктора Павлика, поделилась, как пережила ночь вместе с 4-летним сыном. Она призналась, что это было очень сложно. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

Так, по словам Екатерины, Михайлик очень боялся взрывов и искал защиту у мамы. Репяхова отметила, что мальчик почти не спал.

Он (Сын – 24 Канал) все больше понимает и очень боится взрывов. Он так крепко прижимался ко мне, будто пытался слиться со мной в одно целое, ища безопасность в моих объятиях. Я чувствовала, как его маленькое сердечко бьется быстро-быстро. И как ему страшно. В такие моменты я понимаю, что мамы – это живой щит для своих детей, и даже если мы не можем защитить их от всего мира, наши объятия остаются местом, где они всегда в безопасности,

– трогательно написала Екатерина.



Екатерина Репяхова рассказала о том, как пережила ракетный обстрел столицы / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Уже после ракетной атаки жене Виктора Павлика с сыном удалось поспать несколько часов, а дальше они отправились на верховую езду, чтобы снять стресс, но Миша все равно был без настроения, как отметила Репяхова.



Екатерина Репяхова рассказала о том, как они с сыном восстанавливаются после ракетной атаки / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о ракетном обстреле Киева в ночь на 7 сентября?