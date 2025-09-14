Діана Поліщук, яка знімає"треш контент" у соцмережах, повідомила, що вперше стала мамою. Вона показалася в пологовому і розсекретила стать дитини.

Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт блогерки.

Так, з'ясувалося, що Діана народила донечку.

Малеча з'явилася на світ 13 вересня о 19:58, її вага – 3650 грамів, зріст – 62 сантиметри. Дівчина наголосила, що народжувала самостійно, без кесаревого розтину.

Скандальна блогерка Діанка вперше стала мамою / Скриншоти з тіктоку

Що відомо про блогерку Діану?