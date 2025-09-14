Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт блогерки.
Вас також може зацікавити Протестують і називають індульгенцією на насильство: в мережі захейтили "Золоту дзиґу" Темляка
Так, з'ясувалося, що блогерка народила донечку.
Малеча з'явилася на світ 13 вересня о 19:58, її вага – 3650 грамів, зріст – 62 сантиметри. Дівчина наголосила, що народжувала самостійно, без кесаревого розтину.
Скандальна блогерка Діанка вперше стала мамою / Скриншоти з тіктоку
Що відомо про блогерку Діану?
- Діані зараз 23 роки. У мережі поширювалася інформація, що вона живе у селі Юрківці на Вінниччині.
- Свою блогерську діяльність розпочала у 2022 році – спершу показувала будні та роботу, а згодом перейшла до прямих ефірів у тікток. Під час стрімів дівчина не лише спілкувалась із глядачами, а й виконувала різні дії за донати. Іноді це були дивні чи навіть принизливі завдання, але саме так їй вдавалося заробляти.
- У своїх відео вона не раз зізнавалась, що тікток приносить значно більше прибутку, ніж звичайна робота. Вона стверджувала, що заробляє близько 200 тисяч гривень на місяць.
- На основному акаунті Діанки – понад 160 тисяч підписників, хоча вона веде ще кілька сторінок.