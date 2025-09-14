Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт блогера.

Так, выяснилось, что блогерша родила дочь.

Малышка появилась на свет 13 сентября в 19:58, ее вес – 3650 граммов, рост – 62 сантиметров. Девушка отметила, что рожала самостоятельно, без кесарева сечения.

Скандальная блогерша Дианка впервые стала мамой / Скриншот с тиктока

Что известно о блогерше Диане?