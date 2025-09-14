Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт блогера.
Так, выяснилось, что блогерша родила дочь.
Малышка появилась на свет 13 сентября в 19:58, ее вес – 3650 граммов, рост – 62 сантиметров. Девушка отметила, что рожала самостоятельно, без кесарева сечения.
Скандальная блогерша Дианка впервые стала мамой / Скриншот с тиктока
Что известно о блогерше Диане?
- Диане сейчас 23 года. В сети распространялась информация, что она живет в селе Юрковцы в Винницкой области.
- Свою блогерскую деятельность начала в 2022 году – сначала показывала будни и работу, а затем перешла к прямым эфирам в тикток. Во время стримов девушка не только общалась со зрителями, но и выполняла различные действия за донаты. Иногда это были странные или даже унизительные задачи, но именно так ей удавалось зарабатывать.
- В своих видео она не раз признавалась, что тикток приносит значительно больше прибыли, чем обычная работа. Она утверждала, что зарабатывает около 200 тысяч гривен в месяц.
- На основном аккаунте Дианки – более 160 тысяч подписчиков, хотя она ведет еще несколько страниц.