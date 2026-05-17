Що не так з піснею Bangaranga, з якою Болгарія виграла Євробачення-2026

Переможницею Євробачення-2026 стала представниця Болгарії Dara з піснею Bangaranga, що викликало обурення українців. Річ у тім, що співачка має зв'язок з Росією.

Dara з треком Bangaranga обігнала представників Ізраїлю та Румунії, отримавши 516 балів від журі та глядачів. Що не так з переможною піснею Євробачення-2026, читайте на сайті 24 Каналу.

До речі Болгарія вперше перемогла на Євробаченні: що співачка Dara каже про свій тріумф

Одним з авторів пісні Bangaranga є грецький композитор Дімітріс Контопулос – друг і партнер російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує війну Росії проти України та є прихильником Володимира Путіна.

Dara – Bangaranga: дивіться відео онлайн

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, Європейська мовна спілка (EBU) виключила Росію з Євробачення. Журналіст-розслідувач 24 Каналу Мар'ян Чупак повідомив у Threads, що до цього Контопулос та Кіркоров готували російських конкурсантів до пісенного конкурсу.

Зокрема, йдеться про сестер Толмачових, які представляли Росію на Євробаченні-2014 з піснею Shine, та Сергія Лазарева, який двічі їздив на пісенний конкурс – у 2016 та 2019 роках.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення Дімітріс Контопулос продовжив відвідувати Росію. У жовтні 2025 року він побував на виступі Кіркорова та Лазарєва на Live Арені у Москві.

В інстаграмі грузинського композитора можна побачити кадри з Кремлем, зроблені у 2023 та 2025 роках.

Зазначимо, Філіп Кіркоров заявив, що готував Болгарію до Євробачення-2026. Нагадаємо, що у 2014 році він підтримав анексію Криму й неодноразово гастролював на півострові.

Як наголосив Мар'ян Чупак, путініст називав Крим "своїм улюбленим місцем в Росії", а у 2024 році приїхав до окупованої Горлівки на Донеччині, де виступав для поранених російських солдатів і пообіцяв оплатити їм протези. Кіркоров внесений до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

24 Канал та 66 ОМБр відкрили збір на дрони-перехоплювачі. Наша команда долучилась до збору, тож серед своїх читачів розіграємо тематичний подарунок, який спеціально для вас привеземо з Євробачення, що відбудеться у Відні вже цього тижня.



Будь-який донат – це не лише знищені ворожі цілі в українському небі, а й можливість отримати згадку про пісенний конкурс, який знає увесь світ! Донатьте на банку та подаруйте незабутні емоції собі або рідним!

Яке місце на Євробаченні-2026 посіла Україна?

Україну на Євробаченні-2026 представляла LELÉKA з піснею Ridnym. За результатами голосування журі та глядачів співачка отримала 221 бал та посіла 9 місце.

Після гранд-фіналу пісенного конкурсу LELÉKA заявила, що показала максимальний результат. У Відні артистку підтримувала Джамала, яка перемогла на Євробаченні-2016.