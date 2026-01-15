Від фізика-ядерника до легенди "Маски-шоу": як зараз живе Борис Барський

Борис Барський – український гуморист, актор та один з найвідоміших одеситів. Навіть повномасштабне вторгнення не змусило його покинути рідне місто й країну. Однак війна змінила його, як і багатьох українців.

Борис Барський народився і навчався в Одесі. Він здобув вищу освіту в Одеському політехнічному інституті за спеціальністю фізика-ядерника. Але паралельно відвідував студію пантоміми й зрозумів, що комфортніше почувається на сцені. Як розвивалась кар'єра Барського і де він зараз – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто такий Борис Барський?

Від фізика до лірика – недалеко. Лірики у мені завжди було дуже багато. Думаю, це якийсь розум зверху мене перенаправив. Та й у політесі мене завжди виганяли. На кожній сесії казали: "Ти не своїм ділом займаєшся",

– так артист пояснював, як обрав свою професію.

Певний час Борис Барський працював інженером, а згодом почав гастролювати з колегою В'ячеславом Полуніним.



Борис Барський / Фото з фейсбуку Бориса Барського

У 1984 році долучився до комік-трупи "Маски-шоу". Після численних виступів Радянським Союзом колектив з'явився на телебаченні у програмі "Навколо сміху". А згодом виникла ідея гумористичного серіалу у стилі німого кіно, перший епізод якого вийшов у 1991 році.

Відгуки глядачів були різними: хтось називав це шоу приголомшливим, а хтось критикував. Та популярність "Маски-шоу" уже було не зупинити.



Колектив "Маски" / Фото з фейсбуку Бориса Барського

У 2003 році група заснувала в Одесі театр "Дім клоунів", вони більше зосередилися на театральному мистецтві. У 2009 році Борис Барський отримав звання народного артиста України. Та він не тільки комік, але й письменник, адже видав 7 книжок.

Особисте життя Бориса Барського і втрата сина

Борис Барський познайомився з дружиною Наталією у студії пантоміми, де вона працювала костюмеркою. У 2025 році подружжя відсвяткувало 45 річницю шлюбу.



Борис Барський з дружиною / Фото з фейсбуку Бориса Барського

Однак у пари були як щасливі періоди, так і трагічні. У 2010 році вони втратили сина: 25-річний Костянтин помер після хвороби.

Це неможливо пережити просто. Ти з цим живеш, і коли кажуть, що час лікує, нічого він не лікує. Це завжди залишається в тобі. Ти цього позбутися не зможеш. І я дуже добре розумію матерів тих хлопців, які захищають Україну, які помирають, які повертаються іншими. Це не переживеш, з цим доводиться жити,

– зізнавався Барський.

У квітні 2022 року Борис Барський став дідусем: його донька Анастасія народила донечку.

Де зараз Борис Барський?

Борис Барський зустрів повномасштабне вторгнення в Одесі. І хоч місто часто потерпає від російських обстрілів, артист вирішив не виїжджати з рідних країв.

Через певний час Барський наважився відкрити "Дім клоунів" та повернутися до роботи на сцені. Актори виступають не тільки для цивільних, але й для військових та воїнів, які перебувають на реабілітації. Борис Барський переконаний, що його роль під час війни – дарувати гарний настрій навіть у складний час.

Зараз я зрозумів, для чого народився. Ще з 2014 року театр відкрив двері для воїнів, сімей, дітей. Це була найбільша нагорода, коли люди підходили й казали: "Дякуємо, сьогодні ми вперше за багато років усміхнулися",

– ділився артист.



Борис Барський / Фото з фейсбуку Бориса Барського

Актора іноді критикують, адже він досі спілкується російською мовою та не перекладає вистави на українську. Борис Барський вважає, що мову не варто нав'язувати.

"У мене українська родина. І ми все життя розмовляли двома мовами й чудово одне одного розуміли. Це не проблема. Проблема трошки інша. Людину слід судити за вчинками, а не за мовою, якою вона говорить", – каже чоловік.

Однак Барський мріє про завершення війни. Він хотів би станцювати гопака всім театром і всією Одесою.

Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Що Росія розвалиться на шматочки, а в нас буде неймовірне економічне зростання. Всі будуть вступати до нас, бо буде не НАТО, а буде Україна,

– вірить артист.

Зараз Борис Барський продовжує займатись тим, що у нього вдається найкраще. За внесок у перемогу та допомогу ЗСУ його нагородили відзнакою "Гордість нації".