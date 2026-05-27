Це було неочікувано, – коханий Наталки Денисенко розкрив, чому його звільнили від служби

Наталка Денисенко та її бойфренд Юрій Савранський нещодавно повернулися з відпочинку на Тенерифе. Тоді в багатьох підписників пари з'явилося запитання, як Савранський виїхав за кордон.

Манекенник Юрій Савранський розповів, що має право виїжджати, адже його звільнили від служби ще задовго до початку війни. Він поділився деталями в коментарі "ТСН. Гламур".

Юрій Савранський розповів, що вступав у військовий вищий навчальний заклад. Це було ще до 2014 року, тож він приймав рішення за покликом серця.

"Це для мене така, не дуже приємна історія, бо я маю військову освіту. Я вступав до вишу стопами свого брата, у військовий інститут у Києві. Власне, перед підписанням розподілення в частини мене звільнили від служби за станом здоров'я. Це для мене була неочікувана новина, бо у мене були певні плани", – зізнався коханий Денисенко.



Денисенко і Савранський на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Чоловік додав, що не буде вдаватися в деталі. Але розповів, що під час медичної комісії у нього виявили хворобу.

Я не хочу висвітлювати, але якщо коротко, то на медкомісії в мене знайшли вроджену хворобу. Ця тема для мене болісна, бо у мене були плани. Але у мене є законні підстави виїжджати,

– сказав Савранський.

Що слід знати про стосунки пари?

Про новий роман Наталки Денисенко почали пліткувати після розлучення з Андрієм Федінчиком. Коли акторка підтвердила розрив шлюбу, Юрій Савранський публічно зізнався їй у коханні.

Наразі пара не поспішає жити разом, але вони багато часу проводять в одній компанії. Зокрема, нещодавно вони побували у романтичній відпустці на Тенерифе.

Наталка Денисенко виховує сина від попереднього шлюбу, в Савранського також є син і донька.