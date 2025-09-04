ЗМІ розсекретили, скільки Каменських втратила після розриву співпраці з "Золотим Віком"
- Настя Каменських втратила співпрацю з ювелірним брендом "Золотий Вік", яка могла приносити їй близько 1 мільйона доларів на рік.
- Причиною розриву контракту стало використання російської мови на концерті в Маямі, що викликало обурення в соцмережах.
Нещодавно український ювелірний бренд "Золотий Вік" достроково припинив співпрацю зі співачкою Настею Каменських, з якою співпрацював з 2021 року. Українські ЗМІ розкрили, скільки співачка могла від цього втратити.
Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Forbes.
Так, видання Forbes у публікації, яка доступна передплатникам, писало, що артистка могла отримувати від цієї співпраці близько 1 мільйона доларів на рік. Точну суму в компанії не розкривають, однак, за словами експертів, яких цитує видання, Настя Каменських "втратила дуже багато грошей".
Як відомо, головною частиною співпраці NK та "Золотого віку" була велика зовнішня реклама: білборди зі співачкою стояли у більшості міст України. Крім того, Каменських брала участь у різних телевізійних і онлайн-кампаніях бренду.
Forbes розсекретив, скільки грошей Насті Каменських могли платити за співпрацю з "Золотим Віком" / Скриншот з сайту
Чому "Золотий Вік" припинив співпрацю з Настею Каменських?
- На концерті в Маямі 22 серпня співачка заговорила до публіки російською та наголосила: мовляв, не так важливо, якою мовою спілкуються люди, адже єдина універсальна мова – це любов. Крім того, у концертній програмі NK були й треки російською.
- Виступ спричинив хвилю обурення в соцмережах. На тлі критики ювелірний бренд "Золотий Вік" повідомив про припинення співпраці зі співачкою.
- Пресслужба Каменських повідомила, що артистка з розумінням ставиться до рішення бренду й вдячна за багаторічну співпрацю. Команда NK заявила, що наразі співачка працює над новим іспаномовним альбомом у США.