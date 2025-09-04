Нещодавно український ювелірний бренд "Золотий Вік" достроково припинив співпрацю зі співачкою Настею Каменських, з якою співпрацював з 2021 року. Українські ЗМІ розкрили, скільки співачка могла від цього втратити.

Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Forbes.

Не пропустіть Ектора звинуватили у розбещенні неповнолітніх: шеф-кухар уперше прокоментував чутки

Так, видання Forbes у публікації, яка доступна передплатникам, писало, що артистка могла отримувати від цієї співпраці близько 1 мільйона доларів на рік. Точну суму в компанії не розкривають, однак, за словами експертів, яких цитує видання, Настя Каменських "втратила дуже багато грошей".

Як відомо, головною частиною співпраці NK та "Золотого віку" була велика зовнішня реклама: білборди зі співачкою стояли у більшості міст України. Крім того, Каменських брала участь у різних телевізійних і онлайн-кампаніях бренду.





Forbes розсекретив, скільки грошей Насті Каменських могли платити за співпрацю з "Золотим Віком" / Скриншот з сайту

Чому "Золотий Вік" припинив співпрацю з Настею Каменських?