5 березня, 15:13
Даша Квіткова показала, як наречений Бражко проводить час з її сином: миловидні фото

Марія Касій
Основні тези
  • Даша Квіткова поділилась фото, на яких її син Лев проводить час з нареченим Володимиром Бражком.
  • До слова, на руці Володимира помітна обручка.

Блогерка Даша Квіткова після першого шлюбу виховує сина Лева. Хлопчику вдалось знайти спільну мову з нинішнім нареченим – футболістом Володимиром Бражком.

Даша Квіткова поділилась зворушливим моментом у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка показала, як Володимир Бражко проводив час з її сином. 

Даша Квіткова опублікувала колаж з кількох милих світлин. На цих знімках Лев обіймає Володимира і весело проводить з ним час. 

До слова, на одній зі світлин на правій руці Володимира Бражка видніється обручка. У мережі вже тривалий час пліткують про їхнє ймовірне одруження, однак інформацію досі не підтвердили. 


Володимир Бражко з сином Даші Квіткової / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін на ютуб-каналі "Радіо Люкс" прокоментував, як ставиться до нинішнього обранця Даші Квіткової, своєї колишньої дружини. Він поділився, що знайомий з Володимиром Бражком і вони добре спілкуються. Для зіркового батька головне, щоб дитині було комфортно. 

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка? 

  • Про роман між блогеркою та футболістом пішли чутки навесні 2025 року. Спершу пара приховувала стосунки та відмовлялась коментувати особисте життя, але вже у липні Бражко підтвердив їхній роман, коли публічно привітав Квіткову з днем народження та зізнався у почуттях.
  • Як стало відомо пізніше, пара познайомилась в одному з закладів. Відтоді у них зародилися почуття.
  • На початку вересня 2025 Володимир Бражко зробив Даші Квітковій пропозицію. Цікаво, що футболіст освідчувався блогерці тричі – Даша хотіла пересвідчитися у почуттях чоловіка. І зрештою, погодилась вийти за нього заміж.