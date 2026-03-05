Даша Квіткова показала, як наречений Бражко проводить час з її сином: миловидні фото

Блогерка Даша Квіткова після першого шлюбу виховує сина Лева. Хлопчику вдалось знайти спільну мову з нинішнім нареченим – футболістом Володимиром Бражком.

Даша Квіткова поділилась зворушливим моментом у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі. Блогерка показала, як Володимир Бражко проводив час з її сином.

Даша Квіткова опублікувала колаж з кількох милих світлин. На цих знімках Лев обіймає Володимира і весело проводить з ним час.

До слова, на одній зі світлин на правій руці Володимира Бражка видніється обручка. У мережі вже тривалий час пліткують про їхнє ймовірне одруження, однак інформацію досі не підтвердили.



Володимир Бражко з сином Даші Квіткової / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін на ютуб-каналі "Радіо Люкс" прокоментував, як ставиться до нинішнього обранця Даші Квіткової, своєї колишньої дружини. Він поділився, що знайомий з Володимиром Бражком і вони добре спілкуються. Для зіркового батька головне, щоб дитині було комфортно.

