Вимагав 760 тисяч компенсації: хірург подав до суду на блогерку після скандалу з операцією
- Пластичний хірург Денис Юрченко подав позов на інфлюенсерку Анастасію Скальницьку, вимагаючи 760 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду.
- Перед цим Скальницька розповіла про невдалу мамопластику, яка призвела до ускладнень.
Пластичний хірург Денис Юрченко подав позов на інфлюенсерку Анастасію Скальницьку, про якого вона раніше записала гнівне відео через невдалу мамопластику.
Блогерка розповіла подробиці про цей інцидент. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анастасії.
Не пропустіть Перший гучний скандал на "Холостяку": "Міс Україна" йде до суду після того, як покинула шоу
Позов Юрченка стосувався захисту честі, гідності та відшкодування моральної шкоди. Лікар вимагав 760 тисяч гривень компенсації. Однак суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні позову.
На жаль, я навіть не бачила цього позову – він прийшов до батьків додому, бо я там прописана. Без моєї участі ми виграли суд: точніше, суд відмовив йому. Він хотів отримати від мене моральну компенсацію,
– розповіла Анастасія.
Вона переконана, що до такого спеціаліста йти не можна.
У кожного лікаря можуть бути помилки, але він повинен бути на зв'язку, відповідати, допомагати й, якщо щось пішло не так, – без проблем усе переробити, щоб усі залишилися задоволені. А Юрченко замість того, щоб допомогти пацієнтці, яка від нього постраждала, подає на неї до суду,
– обурилася блогерка.
Скальницька закликала ретельно перевіряти лікарів, щоб не повторити її помилок.
Анастасія Скальницька розповіла, що проти неї подали позов до суду: дивіться відео онлайн
Що відомо про невдалу мамопластику Скальницької?
- У 2022 році блогерка зробила операцію зі збільшення грудей. Проте вже за рік після цього в неї сталося ускладнення – один з імплантів перевернувся.
- У грудні 2024 року жінка знову лягла під ніж хірурга, щоб повернути її груди до попереднього вигляду. Лікар запропонував їй установити новий, "сучасніший і легший" імплант трохи більшого розміру, але з подібною формою. Анастасія погодилася, довірившись спеціалісту.
- Водночас в блогерки було складне відновлення після операції. У неї утворилися ямки на грудях, імпланти виявилися надто твердими, форма ореолів змінилася та з'явилося відшарування. Окрім того, її турбують постійні болі, які з часом лише посилюються.
- Коли Скальницькій не вдалося владнати ситуацію з лікарем особисто, вона публічно розповіла про свій невдалий досвід з хірургом.