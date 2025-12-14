Перша дружина Федінчика звинуватила Денисенко у брехні після інтерв'ю Єфросиніній

У мережі розкритикували Наталку Денисенко після інтерв'ю Маші Єфросиніній. Під час розмови акторка розповіла про причини розлучення з Андрієм Федінчиком, прокоментувала чутки про зраду та новий роман.

У коментарях під інтерв'ю висловилася перша дружина Федінчика, операційна менеджерка G×Bar Ukraine Віктора Кукса, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Єфросиніної. Вона звинуватила Денисенко у брехні.

Вікторія Кукса зазначила, що частина аудиторії "проковтне" "брехливе" інтерв'ю Наталки Денисенко. Однак, звертаючись до акторки, додала, що є люди, "які знають правду і готові говорити".

Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,

– написала Вікторія.

Жінка стверджує, що з осені Денисенко зустрічалася з іншим одруженим чоловіком. За словами Вікторії, акторка знала його дружину та дітей, однак її це не зупинило.

Як це – спати з чоловіком і їздити на відпочинок з його сім'єю в якості "просто подруги"? На жаль, я знаю занадто багато деталей, які можуть зруйнувати твій образ білої й пухнастої, але Андрій, той самий чоловік, про якого ти зараз на всю країну говориш відверту брехню, сказав: "Віко, як би не було, вона мати моєї дитини, я не хочу, щоб про неї погано говорили, і боюсь, що це нашкодить сину",

– зазначила вона.

Для довідки! Вікторія та Андрій познайомилися в Житомирі. Пара недовго була у шлюбі. На зйомках серіалу "Клан ювелірів" Федінчик познайомився з Денисенко. Між акторами виникли почуття, тож чоловік розлучився з дружиною.

Згодом Вікторія Кукса вийшла в інстаграм-сториз. Жінка зізналась, що не звинувачує Андрія Федінчика, який пішов від неї до Наталки Денисенко. Вона додала, що між ними дружні стосунки й образ немає.

Так буває, коли ви дві дорослі, свідомі людини, які вміють правильно просити вибачення та пробачати. Це життя. Він отримав свій "бумеранг", як багато хто пише, проте, я вважаю, що найбільшою його карою була прожити стільки років з Денисенко,

– поділилась Кукса.

Вікторія зауважила, що вирішила висвітлити цю історію публічно, адже Денисенко "вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини".

Найбільший треш – вийти та звинуватити Андрія, і навіть не подумати, що люди, які дійсно знайомі з цією родиною, знають, хто там деспот. І це не Андрій. Скажу з власного досвіду, що за 5 років стосунків він ніколи не був жорстоким і не вдавався до образ. Саме тому на його захист стали люди навіть з найближчого оточення самої Денисенко,

– підсумувала Вікторія.

Що Наталка Денисенко сказала в інтерв'ю?