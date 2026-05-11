Не в Україні: Євген Кошовий розсекретив, де живе його 18-річна донька

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що його 18-річна донька Варвара поїхала на навчання за кордон.

Зараз дівчина живе в Італії. Про це шоумен повідомив у коментарі програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ. Також він поділився, як донька звикає до самостійного життя.

Вона закінчила тут (в Україні, – 24 Канал), скажімо так, заочно перший курс і потім уже поїхала, коли виповнилося 18 років, далі навчатися,

– розповів Кошовий.

До речі, в інстаграмі Варвара іноді публікує контент із з-за кордону.

Фото Варвари Кошової / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Раніше артист зазначав, що не нав'язує дітям свій вибір і дозволяє їм самостійно обирати професію. Варвара вирішила вивчати менеджмент і режисуру у сфері шоубізнесу.

За словами шоумена, доньці поки непросто звикнути до життя за кордоном.

Доводиться все самій робити. Тут же ж мама, бабушка, усі холили-леліяли, але зараз... Я казав: "Таке доросле життя, Варваро, доведеться самій". Скучаємо ми,

– додав Євген.

Де навчаються діти інших українських зірок?

Старша донька Володимира та Олени Зеленських, Олександра, успішно склала НМТ і вступила на юридичний факультет.

21-річна донька телеведучого Олександра Педана, Валерія, навчається в Українському католицькому університеті у Львові. Вона обрала спеціальність "соціологія" і цього року завершує бакалаврат.

Син співачки Тіни Кароль, Веніамін, здобуває освіту у Великій Британії. Цього року йому виповниться 18. У старших класах Веніамін обрав напрямки політології, економіки та бізнесу.

Донька телеведучої Маші Єфросиніної, Нана, ще до початку повномасштабної війни вступила до університету в Амстердамі. У 2022 році вона офіційно отримала підтвердження про зарахування, а восени того ж року поїхала на навчання. Дівчина обрала спеціальність політологія.