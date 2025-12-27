Дорофєєва, Байдак, Пивоваров та інші: 13 зірок, які збирали Палац спорту у 2025 році
- У 2025 році багато українських артистів, включаючи Аллу Волкову, Степана Гігу, KOLA, Надю Дорофєєву та інших, збирали Палац спорту.
- Деякі заходи, такі як концерти "Курган і Agregat" і Василя Байдака, були повністю благодійними.
У 2025 році чимало українських артистів збирали Палац спорту. Дехто вже навіть анонсував концерт на цьому майданчику на наступний рік, зокрема Alena Omargalieva, Анна Трінчер та Jerry Heil.
У матеріалі 24 Каналу читайте, хто з зірок збирав Палац спорту у 2025 році. Серед них – співаки та стендапери.
Які артисти збирали Палац спорту у 2025 році?
Алла Волкова
Алла Волкова стала першою українською стендап-комікесою, яка зібрала Палац спорту. Концерт пройшов 11 січня 2025 року і називався "Трішки вагітна". До речі, 1 квітня вона повідомила, що народила первістка.
Степан Гіга
1 березня концерт у Палаці спорту відіграв Степан Гіга. 29 листопада народний артист України знову мав там виступити, але подію скасували у зв'язку з тим, що йому провели термінову операцію.
12 грудня стало відомо, що Степан Петрович помер. З артистом попрощалися у Львові у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Гігу поховали на Личаківському кладовищі, як він і хотів.
KOLA
8 березня KOLA вдруге виступила у Палаці спорту. На великому шоу артистки побувала й наша редакція. Під час концерту прозвучали улюблені пісні співачки, також разом з MONATIK вона запрем'єрила пісню "127". Були й інші дуети. Наприклад, з Михайлом Клименком з гурту ADAM KOLA виконала трек "Зорепади".
Надя Дорофєєва
12 квітня у Палаці спорту відбувся концерт Наді Дорофєєвої. Співачка презентувала програму HEARTBEAT. Також разом з артисткою на сцені виступили її чоловік Михайло Кацурін, Позитив і Артем Пивоваров.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дав два концерти у Палаці спорту цьогоріч: 8 і 10 травня. Колектив зібрав повні зали. Музиканти повідомляли, що зібрали понад 3 мільйони гривень для Сил оборони України.
"Жадан і Собаки"
24 травня рок-гурт "Жадан і Собаки" відіграв великий благодійний концерт у Палаці спорту, що пройшов в рамках туру "Нескорені". Колектив збирав кошти для 13-ї бригади НГУ "Хартія".
Олександр Пономарьов і Михайло Хома
30 травня в київському Палаці спорту відбувся концерт Олександра Пономарьова та Михайла Хоми під назвою "Україна переможе!". Артисти виступали з симфонічним оркестром, а ведучим був Юрій Горбунов.
"Курган і Agregat"
31 грудня гурт "Курган і Agregat" уперше виступив у Палаці спорту, де презентував новий альбом "Поле каніфолі". Весь прибуток із концерту спрямували на Сили оборони України. Тоді вдалося зібрати 9 139 344 гривень.
MONATIK
20 вересня MONATIK представив у Палаці спорту масштабне шоу "Так вмієш лиш ти". Глядачі почули пісні з нового альбому артиста "Вічно танцююча людина", а разом із ним на сцені виступили Надя Дорофєєва, Пилип Коляденко, KOLA, ROXOLANA, Володимир Дантес, Олексій Дурнєв та Олександра Заріцька.
Шугар
19 жовтня Шугар (Олег Шкарпета) дав перший концерт у Палаці спорту. Прозвучали треки, які завірусилися у тіктоці: "Олєг", "Тьотя", "Йо-йо", "Шовковиця", "Панічка" та інші. Серед запрошених гостей був Іван Люленов.
Артем Пивоваров
У листопаді Артем Пивоваров відіграв 7 концертів у Палаці спорту. Артист представив унікальне шоу. На його виступи завітало 73 тисячі людей. Після цих концертів він потрапив до Книги рекордів України.
alyona alyona
20 грудня у Палаці спорту відбувся новорічний концерт "Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona". Разом із реперкою на сцені виступили Jerry Heil, KOLA, Віктор Павлік, Тоня Матвієнко та інші.
Василь Байдак
26 жовтня Василь Байдак презентував стендап-концерт у Палаці спорту, який відвідали 7 тисяч 500 глядачів. Так, вдалося зібрати 6 мільйонів 548 тисяч 749 гривень на Сили оборони України.