Я не буду лицемірити, – дружина Остапчука висловилась про дітей чоловіка від першого шлюбу

Володимир Остапчук разом з дружиною та сином відправився на відпочинок у Домініканську Республіку. Катерина згадувала про можливу зустріч з дітьми шоумена від першого шлюбу, тож фани припустили, що вони проведуть відпустку разом.

Катерина Остапчук отримала коментар зі здивуванням – на думку деяких користувачів, відпочивати без дітей "дивно". Блогерка відповіла у своєму каналі в телеграмі.

Дружина Володимира Остапчука підкреслила, що в його дітей від першого шлюбу, як-не-як, є мама (мова про Олену Войченко). Катерина поважає її бажання не показувати малюків в соцмережах та не може ухвалювати важливих рішень без узгодження Олени.

І як би комусь не хотілося, але я не вважаю дітей Вови своїми. Принаймні, поки. Якби вони жили з нами, я б не ділила дітей і вважала б їх рідними. Але через те, що в них є мама, і я їх бачу тільки телефоном зазвичай, я не можу вважати Тимофія та їх рівноцінними для себе. Вибачте, святі люди. Але я не буду лицемірити та брехати, щоб здаватися святою, що люблю всіх однаково,

– поділилась дружина шоумена.

Катерина Остапчук додала, що чудово ставиться до Евана та Емілії, переймається за них, є ініціаторкою спілкування між ними та Тимофієм. На думку блогерки, цього цілком достатньо.

Зазначимо, раніше між Катериною Остапчук та колишньою дружиною ведучого Христиною Горняк спалахнув публічний конфлікт. Суперечка розгорілася навколо будинку, який Остапчук будував у шлюбі з Горняк. Тоді Катерина й Христина обмінялися різкими заявами у соцмережах. Остапчук поставила крапку в конфлікті й повідомила, що не йтиме до суду. Христина Горняк натомість дала відверте інтерв'ю Аліні Доротюк.

