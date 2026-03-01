Літають ракети й чути вибухи: Василіса Фролова розповіла, що відбувається в Дубаї
- Василіса Фролова, українська телеведуча, описала ситуацію в Дубаї через конфлікт США, Ізраїлю та Ірану.
- Фролова зазначила, що паніки та евакуації немає, але люди стурбовані, і Міністерство оборони інформує населення через свої ресурси.
Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану. У відповідь Іран завдає ударів по військових об'єктах США у країнах Печерської затоки, вибухи зокрема лунають в ОАЕ.
Уже п'ятий рік в Дубаї проживає українська телеведуча Василіса Фролова. В етері телеканалу "Київ 24" вона розповіла про ситуацію у місті. Фрагмент з інтерв'ю знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Ще вчора вранці Василіса Фролова записувала інстаграм-сториз, де розповідала, що в Дубаї ситуація спокійна. Телеведуча зазначала, що у місті працює ППО, але паніки та евакуації немає. Проте коли знаменитість монтувала ролик, щоб опублікувати його в інстаграмі, то "почула вибухи над головою".
Тоді я включила телефон і відзняла те, як збили ракету. Тобто я на власні очі побачила це. Ми тут уже п'ятий рік і сьогодні мій син уперше спитав: "А коли це все закінчиться?". Ми чули десь понад 10 вибухів. Ми не бачили пожежу,
– поділилась Фролова.
За словами телеведучої, в країні немає масової системи оповіщення, також у новинах інформація майже відсутня. Фролова розповіла, що шукає, де розташовані американські бази, адже Іран б'є саме по них.
Ми сьогодні спеціально слухали радіо – ніяких змін: молитви, музика. Над нами літають ракети. Люди знімають ці ракети на телефон, усі говорять про укриття, але у ЗМІ нічого не відбувається,
– додала телеведуча.
Однак людей інформує Міністерство оборони на своїх ресурсах.
Хто ще з зірок зараз перебуває в Дубаї?
MamaRika разом із сином відправилась у відпустку в Дубаї. Співачка та її подруга привезли дітей відпочити від вибухів, проте вони "наздогнали" їх і там.
"Над нами літають ракети. Ми щойно чули гучний звук, пишуть, що це працювало ППО. Над хмарочосами збивають іранські балістичні ракети. Закрили повітряний простір", – розповіла блогерка Дар'я Валеуліна про ситуацію у місті.
Анна Алхім разом із сином також перебуває в Дубаї. Сьогодні вранці блогерка розповіла, що не виспалась, адже чула вибухи. Пізніше вона показала відео з пляжу, де майже не було людей.