Ми ж все одно їх любимо, – Джамала про допуск до Нацвідбору артистів, які виступали в Росії
- Джамала вважає, що правила Нацвідбору, які забороняють участь артистам, що виступали в Росії після 2014 року, можна вдосконалити.
- Суспільний мовник також готовий обговорити зміни правил Нацвідбору, але лише після проведення Євробачення-2026.
У мережі розгорілася дискусія про правила Нацвідбору на Євробачення. Йдеться, зокрема, заборону брати участь в конкурсі артистам, які виступали в Росії після 2014 року.
Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала прокоментувала цю ситуацію в ефірі "Ранку у великому місті", пише 24 Канал.
Це Суспільне і ціла команда вирішує, наскільки треба все це змінювати, але в цілому можна подумати,
– сказала Джа.
Співачка вважає, що пункт 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у Нацвідборі на Євробачення, справді можна вдосконалити. За її словами, є чимало артистів, які раніше гастролювали в Росії, але зараз активно допомагають українській музиці та армії.
Ми ж все одно їх любимо. Тут (в Україні – 24 Канал) люди ходять на концерти. Аншлаги в Палацах спорту. Тобто вони голосують за них своїми квитками й своїми прослуховуваннями,
– зазначила Джамала.
Нагадаємо, напередодні Оля Полякова подавала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Водночас вона у своєму інстаграмі заявила, що деякі правила Нацвідбору "є дискримінаційними" і потребують перегляду.
До теми Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору: чому співачку не допускають до конкурсу
Як Суспільне відреагувало на прохання про зміну правил Нацвідбору?
- Спершу Суспільний мовник відхилив прохання Олі Полякової, зазначивши, що конкурс вже розпочато.
- Згодом команда співачки отримала лист від Суспільного, де зазначено, що організатори Національного відбору готові до обговорення зміни правил Нацвідбору, проте після проведення Євробачення-2026.
- До речі, 24 листопада оголосили імена 15 учасників Нацвідбору на Євробачення-2026. Оля Полякова не увійшла у лонглист.