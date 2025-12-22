Ми ж все одно їх любимо, – Джамала про допуск до Нацвідбору артистів, які виступали в Росії

У мережі розгорілася дискусія про правила Нацвідбору на Євробачення. Йдеться, зокрема, заборону брати участь в конкурсі артистам, які виступали в Росії після 2014 року.

Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 Джамала прокоментувала цю ситуацію в ефірі "Ранку у великому місті", пише 24 Канал.

Цікаво Хотіла народити після 50: Оля Полякова розповіла про невдалу спробу заморозити яйцеклітини

Це Суспільне і ціла команда вирішує, наскільки треба все це змінювати, але в цілому можна подумати,

– сказала Джа.

Співачка вважає, що пункт 4.6, який забороняє артистам, що виступали в Росії чи на окупованих територіях після 2014 року, брати участь у Нацвідборі на Євробачення, справді можна вдосконалити. За її словами, є чимало артистів, які раніше гастролювали в Росії, але зараз активно допомагають українській музиці та армії.

Ми ж все одно їх любимо. Тут (в Україні – 24 Канал) люди ходять на концерти. Аншлаги в Палацах спорту. Тобто вони голосують за них своїми квитками й своїми прослуховуваннями,

– зазначила Джамала.

Нагадаємо, напередодні Оля Полякова подавала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Водночас вона у своєму інстаграмі заявила, що деякі правила Нацвідбору "є дискримінаційними" і потребують перегляду.

До теми Полякова пригрозила судом організаторам Нацвідбору: чому співачку не допускають до конкурсу

Як Суспільне відреагувало на прохання про зміну правил Нацвідбору?