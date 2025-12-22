Мы же все равно их любим, – Джамала о допуске к Нацотбору артистов, выступавших в России

В сети разгорелась дискуссия о правилах Нацотбора на Евровидение. Речь идет, в частности, о запрете участвовать в конкурсе артистам, которые выступали в России после 2014 года.

Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2026 Джамала прокомментировала эту ситуацию в эфире "Утра в большом городе", пишет 24 Канал.

Это Общественное и целая команда решает, насколько надо все это менять, но в целом можно подумать,

– сказала Джа.

Певица считает, что пункт 4.6, который запрещает артистам, выступавшим в России или на оккупированных территориях после 2014 года, участвовать в Нацотборе на Евровидение, действительно можно усовершенствовать. По ее словам, есть немало артистов, которые ранее гастролировали в России, но сейчас активно помогают украинской музыке и армии.

Мы же все равно их любим. Здесь (в Украине – 24 Канал) люди ходят на концерты. Аншлаги во Дворцах спорта. То есть они голосуют за них своими билетами и своими прослушиваниями,

– отметила Джамала.

Напомним, накануне Оля Полякова подавала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. В то же время она в своем инстаграме заявила, что некоторые правила Нацотбора "являются дискриминационными" и требуют пересмотра.

Как Общественное отреагировало на просьбу об изменении правил Нацотбора?