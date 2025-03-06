"Знайшли сліди витоку газу": з'явилися нові деталі смерті оскароносного Гекмена і його дружини
- Тіла Джина Гекамена та його дружини Бетсі Аракави були знайдені в їхньому будинку в Санта-Фе; актор помер 17 лютого, за дев'ять днів до виявлення тіл.
- Газова компанія виявила незначний витік газу в будинку, але він не був смертельним; судмедекспертиза вказала на серцеву хворобу актора як можливу причину смерті.
- Бетсі, ймовірно, намагалася допомогти чоловікові, але впала й отримала травму голови; слідів злому чи крадіжки в будинку не виявлено.
Наприкінці лютого стало відомо про смерть оскароносного актора Джина Гекамена та його дружини Бетсі Аракави. Тіла подружжя знайшли в їхньому будинку.
Зокрема, газова компанія оприлюднила результати досліджень, які провела у помешканні. До того ж з'явилися свідчення про стан здоров'я актора перед смертю. Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.
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Так, стало відомо, що газова компанія виявила в будинку Гекмена "незначний витік газу", проте зазначила, що він "не був смертельним".
За словами близького друга подружжя Аарона Ленігана, останнім часом актор був "прикутий до дому" і вже рік не їздив на велосипеді. Бетсі намагалася підтримувати його активним – він щодня займався йогою через Zoom і розв'язував головоломки. Сама ж жінка була у відмінній фізичній формі та дуже серйозно ставилася до профілактики COVID-19.
Що відомо про смерть Джина Гекмена та Бетсі Аракави
- Тіла 95-річного актора та його 63-річної дружини знайшли 26 лютого в їхньому будинку в Санта-Фе. Кардіостимулятор Гекмена показав, що актор помер ще 17 лютого – за дев'ять днів до виявлення тіл.
- Судмедексперт Майкл Баден вважає, що актор міг померти від проблем із серцем – розтин виявив серцеву хворобу та високий тиск. Ймовірно, Бетсі, побачивши чоловіка, намагалась допомогти, але впала й отримала травму голови.
- У помешканні пари не знайшли слідів злому чи крадіжки.