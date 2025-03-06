В частности, газовая компания обнародовала результаты исследований, которые провела в доме. К тому же появились свидетельства о состоянии здоровья актера перед смертью. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.
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Так, стало известно, что газовая компания обнаружила в доме Гекмена "незначительную утечку газа", однако отметила, что она "не была смертельной".
По словам близкого друга супругов Аарона Ленигана, в последнее время актер был "прикован к дому" и уже год не ездил на велосипеде. Бетси старалась поддерживать его активным – он ежедневно занимался йогой через Zoom и решал головоломки. Сама же женщина была в отличной физической форме и очень серьезно относилась к профилактике COVID-19.
Что известно о смерти Джина Гекмена и Бетси Аракавы
- Тела 95-летнего актера и его 63-летней жены были найдены 26 февраля в их доме в Санта-Фе. Кардиостимулятор Гекмена показал, что актер умер еще 17 февраля – за девять дней до обнаружения тел.
- Судмедэксперт Майкл Баден считает, что актер мог умереть от проблем с сердцем – вскрытие выявило сердечную болезнь и высокое давление. Вероятно, Бетси, увидев мужчину, пыталась помочь, но упала и получила травму головы.
- В доме пары не нашли следов взлома или кражи.