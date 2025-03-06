В частности, газовая компания обнародовала результаты исследований, которые провела в доме. К тому же появились свидетельства о состоянии здоровья актера перед смертью. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Так, стало известно, что газовая компания обнаружила в доме Гекмена "незначительную утечку газа", однако отметила, что она "не была смертельной".

По словам близкого друга супругов Аарона Ленигана, в последнее время актер был "прикован к дому" и уже год не ездил на велосипеде. Бетси старалась поддерживать его активным – он ежедневно занимался йогой через Zoom и решал головоломки. Сама же женщина была в отличной физической форме и очень серьезно относилась к профилактике COVID-19.

Что известно о смерти Джина Гекмена и Бетси Аракавы