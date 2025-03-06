Зокрема, газова компанія оприлюднила результати досліджень, які провела у помешканні. До того ж з'явилися свідчення про стан здоров'я актора перед смертю. Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Так, стало відомо, що газова компанія виявила в будинку Гекмена "незначний витік газу", проте зазначила, що він "не був смертельним".

За словами близького друга подружжя Аарона Ленігана, останнім часом актор був "прикутий до дому" і вже рік не їздив на велосипеді. Бетсі намагалася підтримувати його активним – він щодня займався йогою через Zoom і розв'язував головоломки. Сама ж жінка була у відмінній фізичній формі та дуже серйозно ставилася до профілактики COVID-19.

Що відомо про смерть Джина Гекмена та Бетсі Аракави