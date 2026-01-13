Дзідзьо показав рідкісне фото з дідусем і розповів, як придумав свій псевдонім

Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, показав фото з дідусем. Прихильники співака побачили між ними схожість.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дзідзьо. Він розповів про свого дідуся.

Дзідзьо народився у селі Бортники, що на Львівщині. Артист поділився, що в його регіоні дідуся називали "дзідзьо".

Мій дідусь, Маркуль Ян Казимирович, був ветеринаром. Його постійно не було вдома, бо він ходив до людей лікувати тварин. У селі тоді майже в кожного була велика господарка, тому людей до нас приходило дуже багато, і всі питали: "Де дзідзьо? Де дзідзьо? Де дзідзьо?" – без кінця,

– пригадав він.

Саме тоді Михайло зрозумів, що його дідусь – "мегапопулярний". Так він і придумав свій псевдонім – Дзідзьо.

Дзідзьо з дідусем / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі

"Ой, лихо було дівчатам, який красивий, Михайле".

"Які ви гарні та милі".

"Дуже цікаве фото, є схожості на обличчі".

"Подібні з дзідзьо".

"Очі однакові через покоління".

Коментарі під фото Дзідзьо та його дідуся / Скриншоти з інстаграму

