Дзідзьо вперше відреагував на чутки про одруження та батьківство
- Дзідзьо уникнув прямої відповіді на чутки про його батьківство і пообіцяв зробити витончену заяву пізніше.
- Чутки про батьківство Дзідзьо обговорюються вже деякий час.
Уже тривалий час у мережі пліткують про те, що Михайло Хома знайшов нове кохання і навіть став батьком. Однак сам артист не розповідає про особисте життя.
Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) вперше відреагував на чутки у коментарі виданню OBOZ.UA. Однак артист продовжує тримати інтригу.
Поки що не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю,
– поділився Дзідзьо.
Цікаво, що Михайло Хома також отримав це запитання від alyona alyona під час запису програми "Вгадай мелодію". Він звернувся до зіркових учасників зі словами: "Будьте щирими, поводьтеся безпосередньо, грайте, як діти".
Реперка запитала у ведучого, чи є в нього діти, але й тут він обійшовся лиш усмішкою та жартом.
Нагадаємо, Дзідзьо став ведучим програми "Вгадай мелодію". Зйомки розпочалися наприкінці січня 2026 – про це повідомили на сторінці платформи SWEET.TV.
Звідки пішли чутки про батьківство Дзідзьо і як на них реагують його близькі?
- Ще минулого року у програмі "ЖВЛ представляє" ведучий Тімур Мірошниченко розповів про чутки навколо особистого життя Дзідзьо. Зокрема, у мережі пліткували, що артист уже кілька років одружений та став батьком. За деякими чутками, в артиста народилася двійня.
- На цю інформацію відреагувала Оля Цибульська. Однак вона не стала розкривати подробиць і відповіла, що ці запитання слід ставити лише Михайлові. До слова, Цибульська та Дзідзьо залишаються друзями – вони часто бачаться й листуються.
- Чутки також коментувала колишня дружина Дзідзьо, SLAVIA. Після останнього спілкування з ексчоловіком артистка зрозуміла, що він самотній.