Енріке Іглесіас учетверте став батьком

Влітку стало відомо, що іспанський співак Енріке Іглесіас стане батьком. Його дружина, російська екстенісистка і модель Анна Курникова, вчетверте вагітна.

Днями ж жінка народила дитину і вперше показала фото з пологового. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Курникової.

Дружина Енріке Іглесіаса опублікувала зворушливе фото новонародженого малюка: він лежить у ліжечку, загорнутий у ковдру, поруч з дитячою іграшкою.

Моє сонечко. 17. 12. 2025,

– написала під публікацією Анна.

Що відомо про сім'ю Енріке Іглесіаса?