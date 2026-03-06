Фагот з ТНМК та Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків

Фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, розійшовся з українською відомою дизайнеркою Ольгою Навроцькою.

Пара перебувала у стосунках 16 років. Про розрив Фагота та Навроцької повідомила журналістка Марічка Падалко після інтерв'ю з Ольгою. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

Як виявилося, інтерв'ю Ольга Навроцька та Марічка Падалко записали наприкінці 2025 року. Відео з дизайнеркою журналістка опублікувала 5 березня 2026.

Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мене про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою (Фаготом),

– написала інтерв'юерка.

Подробиці розриву Фагота з коханою наразі невідомі. Ольга пообіцяла розповісти про це згодом.

Це інтерв'ю я дала ще наприкінці 2025. З того часу багато чого змінилося, але дивлячись на себе я точно розумію, що зараз я стала ще сильніша,

– написала Навроцька на своїй сторінці в інстаграмі.

Ольга Навроцька розповіла, що стала сильнішою після розриву з Фаготом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Фагота та Ольги Навроцької?