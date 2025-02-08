Переспівали хіт Яремчука: Джамала, Тіна Кароль та інші виконавці яскраво відкрили Нацвідбір-2025

Національний відбір-2025 вже в етері. 9 учасників Євробачення попередніх років влаштували яскраве відкриття для єврофанів.

Джамала, MÉLOVIN, Тіна Кароль та інші виконали спільний трек, пише Show 24. Вони переспівали пісню Назарія Яремчука.

До теми Хто представлятиме Україну на Євробаченні-2025: текстова трансляція фіналу Нацвідбору

Переможці та учасники попередніх Євробачень: Джамала, MÉLOVIN, Катерина Павленко (Go_A), дует TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук (Kalush Orchestra) й Тіна Кароль. Артисти разом виконають легендарну пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

Після цього до виконання композиції приєдналися ще й фіналісти цьогорічного Національного відбору: Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та "ДК Енергетик".

Нагадаємо, переможця Нацвідбору-2025 обиратимуть судді та глядачі шляхом голосування. Віддати свій голос за фаворита можна буде через додаток Дія та SMS.