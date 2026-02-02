Церемонія Греммі-2026 перетворилася на акцію протесту: промовисті фото зірок

У неділю, 1 лютого, у Лос-Анджелесі відбулась церемонія вручення премії Греммі. Деякі зірки з'явились на заході зі значками Ice Out, тобто виступили проти політики Міграційної та митної правоохоронної служби США (ICE).

Серед них: Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннелл, Джастін і Гейлі Бібери, Джоні Мітчелл, Kehlani, Марго Прайс, Джастін Вернон, Самара Джой, Емі Аллен. Про це повідомляє WWD.

Дивіться також Від "голих" суконь до блискучих костюмів: найяскравіші образи зірок на червоній доріжці Греммі

Протягом сезону нагородження значки Ice Out носили й інші світові знаменитості, зокрема Аріана Гранде, Наталі Портман, Джин Смарт, Олівія Вайлд і Наташа Ліонн. Так, вони підтримали протести проти співробітників ICE в Міннесоті та по всій Америці.

Джастін і Гейлі Бібери зі значком Ice Out на червоній доріжці Греммі-2026 / Фото Getty Images

Біллі Айліш з братом зі значком Ice Out на Греммі-2026 / Фото Getty Images

Джоні Мітчелл зі значком Ice Out на Греммі-2026 / Фото Getty Images

Деякі зірки також висловили підтримку іммігрантам на фоні імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа та кампанії масової депортації у своїх промовах, зокрема переможці Греммі-2026 Бед Банні й Олівія Дін, пише ABC.

Олівія Дін отримала нагороду у категорії "Найкращий новий артист". У промові вона згадала іммігрантську історію своєї родини. Батько співачки є британцем, а матір має ямайське і гаянське походження.

Я тут як онука іммігранта. Я – породження хоробрості, і я думаю, що ці люди заслуговують на те, щоб їх відзначали. Ми ніщо одне без одного,

– сказала вона.

Промова Олівії Дін на Греммі-2026: дивіться відео онлайн

Бед Банні став переможцем у категорії "Альбом року".

Перш ніж я подякую Богу, я скажу: Ice Out. Ми не дикуни, ми не тварини. Ми люди, і ми американці,

– сказав репер зі сцени та отримав гучні оплески.

Пуерто-риканський співак також закликав боротися з ненавистю любов'ю.

Ненависть стає сильнішою з більшою ненавистю. Єдине, що сильніше за ненависть, – це любов. Тож, будь ласка, нам потрібно бути іншими. Якщо ми боремося, ми повинні робити це з любов'ю. Ми не ненавидимо їх – ми любимо свою сім'ю. Не забувайте про це. Ось як ми це робимо, з любов'ю,

– наголосив він.

Бед Банні присвятив нагороду "всім людям, яким довелося покинути свою батьківщину, свою країну, щоб слідувати своїм мріям".

Промова Бед Банні на Греммі-2026: дивіться відео онлайн

Проти імміграційної політики адміністрації президента США у своїх промовах також висловилися Біллі Айліш, Shaboozey, Kehlani, передає AP.

Протести у США проти ICE: головне