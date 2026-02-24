У четверті роковини великої війни: гурт U2 випустив відео, у якому знялися бійці "Хартії"
- Гурт U2 випустив документальний відеокліп на пісню Yours Eternally, знятий з участю бійців 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".
- Пісня Yours Eternally увійшла до мініальбому U2 Days of Ash, який є першим новим матеріалом гурту з 2017 року.
До четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ірландський гурт U2 представив короткометражний документальний відеокліп на пісню Yours Eternally. Трек був записаний у співпраці з АНТИТІЛАМИ та британським співаком Едом Шираном.
У ролику до цієї композиції знялися бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Відеокліп вже опублікували на ютуб-каналі U2.
Так, гурт U2 поширив короткометражний документальний фільм на 4,5 хвилини, натхненний піснею Yours Eternally. Його режисером став український кінематографіст і військовий "Хартії" Ілля Михайлусь.
У відео показані реальні операції бригади на Липецькому та Куп'янському напрямках, зокрема кадри поранення та евакуації одного з офіцерів. Окрім бойових дій, глядачі можуть побачити тренування, побут та дозвілля українських військових.
Фільм було знято взимку 2025 року, коли Михайлусь та його команда перебували разом із 13-ю бригадою Національної гвардії України "Хартія" в Україні. У ньому показано надзвичайне повсякденне життя Аліни та її товаришів-солдатів, які борються на передовій війни,
– зазначили музиканти на своїй сторінці в інстаграмі.
U2 – Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia: дивіться відео онлайн
Додамо, що пісня Yours Eternally увійшла до мініальбому U2 під назвою Days of Ash, який складається з шести композицій, де музиканти реагують на повномасштабні війни, вбивства цивільних протестувальників та мітинги в Ірані, як зазначило видання The Guardian. Days of Ash – це перший новий музичний матеріал гурту U2 з часів альбому Songs of Experience, який вийшов у 2017 році.
Що відомо про U2?
- Цей ірландський гурт був заснований ще у 1976 році.
- До складу колективу входять фронтмен Bono (справжнє ім'я музиканта – Пол Девід Г'юсон), гітарист The Edge (Девід Говелл Еванс), басист Адам Клейтон і барабанщик Ларрі Маллен-молодший.
- Артисти відкрито підтримують Україну з початку повномасштабної війни. У травні 2022 року вони приїхали до Києва на запрошення Володимира Зеленського та виступили у столичному метро.
- До того ж у 2024 році під час концерту в Лас-Вегасі Bono закликав США й надалі допомагати Україні, а у травні 2025 року на Каннському кінофестивалі фронтмен U2 зустрівся з українським бандуристом і військовослужбовцем Тарасом Стояром – разом вони заспівали пісню The One.