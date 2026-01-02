Скандал набирає обертів: "Міс Україна 2023" подала до суду на учасниць "Холостяка"

2 січня на телеканалі СТБ вийшло пост-шоу 14 сезону "Холостяка". У студію завітала одна з найскандальніших учасниць проєкту, володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія, а також косметологиня Оксана Шанюк.

Софія покинула проєкт після конфлікту з Оксаною та іншими учасницями. Дівчата зустрілися на пост-шоу і знову посварилися, передає 24 Канал.

Софія Шамія заявила, що вирішила піти з проєкту, адже тижнями відчувала булінг з боку дівчат, зокрема її принижувала Оксана Шанюк. Модель зазначила, що їй було дуже образливо, адже переживала це у дитинстві. За словами "Міс Україна 2023", діти називали її "мавпою", адже тато був арабом, а мама – українкою.

Оксана переходила на особистісні моменти. Вона казала мені не чіпати волосся, що я занадто дитина, молода, що мені треба в дитяче кафе,

– розповіла Шамія.

Софія додала, що під час участі у проєкті "повернулися старі травми".

Мені було дуже боляче. Я вирішила піти, не пояснюючи нічого нікому, тому що розуміла, що не витримаю. Це дійшло до того моменту, що я не готова далі щось комунікувати, збирати себе до купи. Я вирішила вперше обрати себе, свій комфорт,

– зізналась вона.

Також Шамія спростувала заяву Шанюк про те, що була у стосунках з одруженим чоловіком. Модель звинуватила косметологиню у поширенні наклепу на всю країну, але та підкреслила, що не бреше.

Я точно це питання просто так не залишу. Для мене це не окей. Тому що це наклеп і брехня. Мій батько – мусульманин, у мене суперрілігіозна родина, і я буду захищати себе і свою честь до кінця,

– наголосила Софія.

"Міс Україна 2023" пригрозила Оксані судом, а вона своєю чергою показала фотографії, де Софія нібито зображена з одруженим чоловіком, проте модель сказала, що це її колишній хлопець, який не був у шлюбі.

В інстаграмі Софія Шамія повідомила, що вже подала позов до суду, але не уточнила, на кого.

Запрошую осіб, які публічно дозволили собі твердження щодо моїх нібито стосунків з одруженим чоловіком з дітьми, повторити ці слова не на рівні чуток, а з повним усвідомленням відповідальності за сказане. Не називаю імена двох учасниць, які публічно поширювали ці твердження, свідомо. Я не маю наміру давати їм додатковий піар, якого вони й так прагнуть,

– написала "Міс Україна 2023".

Заява Софії Шамії / Фото з інстаграму моделі

Що цьому передувало?