Ірочка з "Холостяка" зізналась, чи спілкується з переможницею проєкту
- Ірина Пономаренко зізналась, що не подружилась з учасницями "Холостяка" і не спілкується з ними після проєкту.
- Вона була знайома з переможницею Надін Головчук до шоу, але зараз не підтримує з нею зв'язок.
Фіналістка 14 сезону "Холостяка" Ірина Пономаренко дала перше інтерв'ю після завершення реаліті-шоу. Модель зізналась, чи спілкується з переможницею Надін Головчук, з якою підтримувала хороші стосунки на проєкті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Ірина Пономаренко зазначила, що не подружилась з жодною учасницею "Холостяка", адже всі прийшли боротися за серце актора Тараса Цимбалюка. Модель додала, що ні з ким не спілкується після проєкту.
Дівчина поділилась, що була знайома з Надін Головчук до участі в реаліті-шоу. Річ у тім, що вони перетиналися на роботі. Водночас зараз моделі не підтримують зв'язок.
Ми й не спілкувалися до проєкту. Тільки по роботі зустрічалися. На проєкті ми трошки спілкувалися, бо жили в одній кімнаті. Після проєкту ми пару разів у Хмельницькому, у Києві зустрічалися, спілкувалися, потім наші шляхи розійшлися,
– розповіла Пономаренко.
Інтерв'ю з Іриною Пономаренко: дивіться відео онлайн
Хто така Ірина Пономаренко?
Ірина Пономаренко родом із Донецька, проте згодом переїхала до Хмельницького. На сайті СТБ зазначається, що модель хоче "створити міцну родину зі справжніми сімейними цінностями". Вона прагне бути щасливою і дарувати щастя коханій людині, але ідеалу чоловіка дівчина не має.
Ірина прийшла на першу вечірку у великому рожевому пухнастому капелюсі, тому одразу запам'яталася глядачам. Вона стала справжньою улюбленицею публіки.
Пономаренко покинула проєкт за крок до фінального вибору Тараса Цимбалюка. Модель зізнавалась, що їй було боляче, проте завдяки участі у "Холостяку" вона стала сильнішою.