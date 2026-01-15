Ірочка з "Холостяка" зізналась, чи спілкується з переможницею проєкту

Фіналістка 14 сезону "Холостяка" Ірина Пономаренко дала перше інтерв'ю після завершення реаліті-шоу. Модель зізналась, чи спілкується з переможницею Надін Головчук, з якою підтримувала хороші стосунки на проєкті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Ірина Пономаренко зазначила, що не подружилась з жодною учасницею "Холостяка", адже всі прийшли боротися за серце актора Тараса Цимбалюка. Модель додала, що ні з ким не спілкується після проєкту.

Дівчина поділилась, що була знайома з Надін Головчук до участі в реаліті-шоу. Річ у тім, що вони перетиналися на роботі. Водночас зараз моделі не підтримують зв'язок.

Ми й не спілкувалися до проєкту. Тільки по роботі зустрічалися. На проєкті ми трошки спілкувалися, бо жили в одній кімнаті. Після проєкту ми пару разів у Хмельницькому, у Києві зустрічалися, спілкувалися, потім наші шляхи розійшлися,

– розповіла Пономаренко.

Інтерв'ю з Іриною Пономаренко: дивіться відео онлайн

Хто така Ірина Пономаренко?