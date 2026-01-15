Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Ірина Пономаренко зазначила, що не подружилась з жодною учасницею "Холостяка", адже всі прийшли боротися за серце актора Тараса Цимбалюка. Модель додала, що ні з ким не спілкується після проєкту.

Дівчина поділилась, що була знайома з Надін Головчук до участі в реаліті-шоу. Річ у тім, що вони перетиналися на роботі. Водночас зараз моделі не підтримують зв'язок.

Ми й не спілкувалися до проєкту. Тільки по роботі зустрічалися. На проєкті ми трошки спілкувалися, бо жили в одній кімнаті. Після проєкту ми пару разів у Хмельницькому, у Києві зустрічалися, спілкувалися, потім наші шляхи розійшлися,
– розповіла Пономаренко.

Інтерв'ю з Іриною Пономаренко: дивіться відео онлайн

Хто така Ірина Пономаренко?

  • Ірина Пономаренко родом із Донецька, проте згодом переїхала до Хмельницького. На сайті СТБ зазначається, що модель хоче "створити міцну родину зі справжніми сімейними цінностями". Вона прагне бути щасливою і дарувати щастя коханій людині, але ідеалу чоловіка дівчина не має.

  • Ірина прийшла на першу вечірку у великому рожевому пухнастому капелюсі, тому одразу запам'яталася глядачам. Вона стала справжньою улюбленицею публіки.

  • Пономаренко покинула проєкт за крок до фінального вибору Тараса Цимбалюка. Модель зізнавалась, що їй було боляче, проте завдяки участі у "Холостяку" вона стала сильнішою.