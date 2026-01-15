Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Ирина Пономаренко отметила, что не подружилась ни с одной участницей "Холостяка", ведь все пришли бороться за сердце актера Тараса Цимбалюка. Модель добавила, что ни с кем не общается после проекта.

Девушка поделилась, что была знакома с Надин Головчук до участия в реалити-шоу. Дело в том, что они пересекались на работе. В то же время сейчас модели не поддерживают связь.

Мы и не общались до проекта. Только по работе встречались. На проекте мы немножко общались, потому что жили в одной комнате. После проекта мы пару раз в Хмельницком, в Киеве встречались, общались, потом наши пути разошлись,

– рассказала Пономаренко.

Кто такая Ирина Пономаренко?