Ирина Пономаренко отметила, что не подружилась ни с одной участницей "Холостяка", ведь все пришли бороться за сердце актера Тараса Цимбалюка. Модель добавила, что ни с кем не общается после проекта.
Девушка поделилась, что была знакома с Надин Головчук до участия в реалити-шоу. Дело в том, что они пересекались на работе. В то же время сейчас модели не поддерживают связь.
Мы и не общались до проекта. Только по работе встречались. На проекте мы немножко общались, потому что жили в одной комнате. После проекта мы пару раз в Хмельницком, в Киеве встречались, общались, потом наши пути разошлись,
– рассказала Пономаренко.
Кто такая Ирина Пономаренко?
Ирина Пономаренко родом из Донецка, однако впоследствии переехала в Хмельницкий. На сайте СТБ отмечается, что модель хочет "создать крепкую семью с настоящими семейными ценностями". Она стремится быть счастливой и дарить счастье любимому человеку, но идеала мужчины девушка не имеет.
Ирина пришла на первую вечеринку в большой розовой пушистой шляпе, поэтому сразу запомнилась зрителям. Она стала настоящей любимицей публики.
Пономаренко покинула проект за шаг до финального выбора Тараса Цимбалюка. Модель признавалась, что ей было больно, однако благодаря участию в "Холостяке" она стала сильнее.