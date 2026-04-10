Його досі дивляться мільйони: у чому феномен шоу "Холостяк"

Глядачі лише почали оговтуватися від скандального 14-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" за участі Тараса Цимбалюка, як незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник вже анонсував підготовку нового сезону.

Попри чималу хвилю хейту, шоу й досі залишається однією з найбільш обговорюваних програм на українському телебаченні. У чому ж полягає феномен "Холостяка" – розібралася ведуча Міла Єремєєва на ютуб-каналі "Феномен UA".

Вас також може зацікавити Після заяв про тиск і погрози: піарниця Тополі прокоментувала гучний скандал з журналісткою

Міла Єремєєва пояснила популярність шоу дуже просто. По-перше, людям хочеться красивих історій кохання – з романтикою, побаченнями та яскравими емоціями, яких часто бракує в повсякденному житті.

По-друге, "Холостяк" – це ще й суцільні меми: незвичні ситуації, смішні реакції учасників і навіть абсурдні моменти швидко перетворюються на жарти, які активно вірусяться в мережі.

Також не варто забувати про скандали – інтриги, сварки та сльози ще довго після ефіру не дають спокою глядачам.

Тут (На "Холостяку", – 24 Канал) народжуються історії, про які глядачі говорять тижнями. Хто з ким разом, хто кого підставив, хто розплакався на камеру – все це викликає море емоцій і обговорень,

– зазначила ведуча.

І, зрештою, "Холостяк" – це просто guilty pleasure. Ми розуміємо, що там багато перебільшення, але все одно дивимося, бо це цікаво і трохи кумедно.

Для контексту! Guilty pleasure – це діяльність, що приносить задоволення, але за яку може бути соромно.

