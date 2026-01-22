Фіналістка "Холостяка" зізналась, коли востаннє бачилась з Цимбалюком і чи досі в нього закохана
- Анастасія Половинкіна зізналася, що закоханість у Тараса Цимбалюка минула через місяць після завершення шоу "Холостяк".
- Попри чутки про можливі стосунки, Анастасія запевнила, що не перебуває у відносинах з Цимбалюком, і вони лише зрідка спілкуються.
В останній серії проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк обирав між двома дівчатами: Надін Головчук і Анастасією Половинкіною. Насті не вдалось здобути перемогу й вже дорогою додому дівчина зізналась, що за час проєкту закохалася.
Фіналістка шоу зізналася, що її закоханість уже минула. Про це Настя Половинкіна розповіла у першому інтерв'ю після "Холостяка" Славі Дьоміну.
Закоханість пройшла десь за місяць. Ти повертаєшся у своє життя, розумієш, що ти не подобаєшся людині. І я не знала, чи він разом з Надін. Я йому сама не писала, він теж. Я сходила до психолога, зрозуміла, що в мене є робота, друзі, батьки – все супер,
– поділилась дівчина.
Анастасія додала, що востаннє бачилась з Тарасом Цимбалюком на відпочинку в Буковелі. Це була випадкова зустріч. У них відбувся короткий діалог.
"Ми спілкуємось, щось коментуємо щось в інстаграмі, просто як люди, які пройшли якийсь шлях за ці 2,5 місяці. У Буковелі справді зустрілись, я відпочивала зі своєю компанією, він зі своєю компанією. Про щось душевне не спілкуємось", – зауважила Настя Половинкіна.
Додамо, що зараз у мережі Анастасії приписують роман зі співаком Віталієм Островським – їх ловили за поцілунками. Однак дівчина запевнила, що зараз не перебуває у стосунках і не хоче відносин.
Чому ходили чутки, що Настя і Тарас разом після шоу?
- На постшоу "Холостяка" Анастасія Половинкіна розповіла, що вірила у їхню пару. Тому коли Тарас її не обрав, вона відчувала злість та агресію.
- Після завершення проєкту Настя поїхала до друзів в Одесу, а згодом до Києва. Її також підтримала акторка Наталка Денисенко. Анастасія також зізналась, що не перебуває у відносинах. І додала, що вважає, що в побудові стосунків ініціативу у свої руки має брати саме чоловік.
- Цимбалюк натомість попросив у дівчини вибачення, що образив її почуття. Тому в глядачів склалось враження, що у Насті й Тараса можуть скластися відносини вже поза межами проєкту. А спільні фото з Буковелю лише підігріли плітки. Зараз же відомо, що вони точно не разом.